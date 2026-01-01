索賠國度︱熊孩偷食鄰居變態辣外賣入院 父母反索¥2000醫藥費

內地惡人先告狀的索賠事件無日無之。有民眾因外賣屢被偷，決定反擊，刻意點了份「變態辣」的外賣，結果7歲熊孩子鄰居偷食後，肚痛嘔吐入院。男童父母事後反而向加料鄰居索償2000人民幣（下同）醫藥費。

外賣屢被偷決定還擊

據《北京時間》報道，男子小張（化名）點的外賣常常被偷，於是決定給小偷一個教訓，刻意點了一份「變態辣」的餐食外賣。

內地偷外賣情況普遍，事主各施各法維權。

有事主點「變態辣」餐點懲罰屢偷外賣的小偷。

一如小張所料，外賣果然又被偷走。原來，鄰居1名7歲男孩小雨（化名），看見小張門口放下的外賣，直接拿走進食。

不過，小雨吃了「變態辣」的「免費餐」後，不久即因劇烈肚痛及嘔吐等不適，送院確診急性腸胃炎，留醫觀察，花了約2000元。

事後，小雨父母向小張索取2000元賠償。小張則反駁，自己點外送合情合理，且一切並無違法，卻遭男童偷拿走食用，認為自己毋須為事件負責。

律師指防範措施合理

報道引述律師指，小張的行為屬於正常民事活動，既不違法也不違背公序良俗，雖然他預見到外賣可能被偷，但這種防範措施是為了保護自己的合法權益。



而辣椒是常見調味，小張的行為未超過必要限度，無需對小雨住院負賠償責任。根據治安管理處罰法第49條規定，盜竊公私財物可處5日以上10日以下拘留，並可併處500元人民幣以下罰款。

網民對事件紛紛留言，「人可以無恥，但不能無恥到這個地步」、「什麼樣的家長會教出什麼樣的孩子」、「偷別人家東西吃還索賠」、「這些父母不自己教育好孩子，這些父母應該被罰」。