杭州女當街偷外賣奶茶 稱只是「小事」以為警察不會管

近日，杭州白楊派出所接到外送員小吳的報案，稱自己已經送到客戶樓下的奶茶不翼而飛。經調查，警方鎖定一名女子並將其拘捕，她坦承自己想喝奶茶就順手牽羊一杯，以為沒人在意、警察也不會管。最後，事件以雙方和解作結。

令外送員要賠客戶錢

綜合內媒報道，小吳將奶茶送到外賣櫃時發現櫃子已經放滿，在徵得客戶同意後他將奶茶放到旁邊，並拍下位置方便讓客戶領取。不料約10分鐘後，客戶打電話稱沒有找到，他自己因而要賠錢。他選擇報警：「雖然不貴，但是想想就很生氣。為什麼要隨便拿走別人的東西！」

警察翻看閉路電視發現一名可疑的女子，她經過外賣櫃拿起放在地上的奶茶袋子，看了一眼便大搖大擺地拿走，完全沒有檢查附近有沒有監控鏡頭。經小吳辨認，女子拿走的正是他2分鐘前送達的奶茶。

警察拘捕韋某某。極目新聞

警察對韋某某進行審訊。極目新聞

警察隨即拘捕嫌犯韋某某，她辯稱自己在路上閒逛突然想喝奶茶，看見地上的外賣就直接偷走了。她表示自己最近經濟緊張，加上嘴饞就實行盜竊，認為只是一杯奶茶沒有人會計較，這種「小事」即使報警警察也不會受理，「沒想到這麼快就被抓了」。

考慮到韋某某是初犯且得到當事人諒解，警方決定不予行政處罰，教育代替懲戒。