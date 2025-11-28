Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杭州女當街偷外賣奶茶 稱只是「小事」以為警察不會管

即時中國
更新時間：17:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：17:30 2025-11-28 HKT

近日，杭州白楊派出所接到外送員小吳的報案，稱自己已經送到客戶樓下的奶茶不翼而飛。經調查，警方鎖定一名女子並將其拘捕，她坦承自己想喝奶茶就順手牽羊一杯，以為沒人在意、警察也不會管。最後，事件以雙方和解作結。

令外送員要賠客戶錢

綜合內媒報道，小吳將奶茶送到外賣櫃時發現櫃子已經放滿，在徵得客戶同意後他將奶茶放到旁邊，並拍下位置方便讓客戶領取。不料約10分鐘後，客戶打電話稱沒有找到，他自己因而要賠錢。他選擇報警：「雖然不貴，但是想想就很生氣。為什麼要隨便拿走別人的東西！」

警察翻看閉路電視發現一名可疑的女子，她經過外賣櫃拿起放在地上的奶茶袋子，看了一眼便大搖大擺地拿走，完全沒有檢查附近有沒有監控鏡頭。經小吳辨認，女子拿走的正是他2分鐘前送達的奶茶。

警察拘捕韋某某。極目新聞
警察拘捕韋某某。極目新聞
警察對韋某某進行審訊。極目新聞
警察對韋某某進行審訊。極目新聞

警察隨即拘捕嫌犯韋某某，她辯稱自己在路上閒逛突然想喝奶茶，看見地上的外賣就直接偷走了。她表示自己最近經濟緊張，加上嘴饞就實行盜竊，認為只是一杯奶茶沒有人會計較，這種「小事」即使報警警察也不會受理，「沒想到這麼快就被抓了」。

考慮到韋某某是初犯且得到當事人諒解，警方決定不予行政處罰，教育代替懲戒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
12小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前