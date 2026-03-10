Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱概念股乘勢飆升 MiniMax逆市漲24%

即時中國
更新時間：09:04 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:04 2026-03-10 HKT

 「OpenClaw」AI軟件在內地掀起熱潮，騰訊創辦人馬化騰也直言「沒有想到會這麼火」，更刺激中港多隻相關概念股急升，其中MiniMax（100）昨更逆市狂飆24%，股價曾觸及1000元，收市報997元，升23.77%，單日市值增近175億元，金山雲（3896）亦漲13.7%。多隻A股上市的相關股份亦受捧，優刻得（688158）、青雲科技（688316）及順網科技（300113），股價齊飆20%。

相關新聞：OpenClaw︱「龍蝦」掀AI代勞潮 深圳江蘇銀彈搶先機最高補貼百萬

OpenClaw成為史上最受歡迎的基礎軟件項目，內地雲端巨頭紛紛落場「搶客」，阿里雲、百度智能雲相繼推出該軟體的便捷接入服務，美團（3690）亦夥同聯想百應推出「遠程部署」。騰訊更積極，不僅在深圳為逾千名用戶免費線下安裝，其雲端上的「養蝦人」規模已破10萬大關，更秘密內測「QClaw」一鍵啟動包。

其中MiniMax勢頭強勁，憑藉雲端AI助手「MaxClaw」實現多端協同，大摩報告指其年化經常性收入僅兩個月便飆升50%至1.5億美元，給予「增持」評級。 

