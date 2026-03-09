武漢屋苑逾十流浪貓疑遭毒殺 居民拒物業賠償求真相

湖北武漢市青山區一個住宅屋苑，近日爆發流浪貓集體死亡事件，逾十隻長期由居民餵養的貓隻離奇暴斃，屍體遍佈屋苑綠化帶，事件引發居民恐慌。有居民指，物業管理公司曾提出賠償，但遭拒絕，他們堅持要求查明真相。目前，當地警方已正式介入調查。

流浪貓集體失蹤後陳屍草叢

事發於本月7日，該屋苑內多名長期投餵流浪貓的熱心居民發現，平日一到開餐時間便會準時出現的貓群突然集體「失聯」。眾人心感不妙，四處尋找，最終在屋苑的綠化帶及牆角等處，陸續發現十多隻流浪貓的屍體。

據居民描述，這些貓隻屍身並無明顯外傷，初步排除被車輛撞擊等可能，因此強烈懷疑是遭人投毒殺害。有居民心痛地表示，這些貓隻才剛熬過嚴寒天氣，「春天剛到，卻整整齊齊地沒了」，事件令人髮指。更令人擔憂的是，倖存的數隻貓亦受驚過度，瑟縮在角落，拒絕進食。

居民拒賠償 警介入化驗死因

事件在屋苑內引發軒然大波，居民人心惶惶，擔心若真是有人蓄意投毒，屋苑內的小童、長者或居民飼養的寵物，隨時可能誤觸毒物，後果不堪設想。

據悉，有居民就事件報警求助，警方已到場取證，並將貓隻屍體帶走進行化驗，以確定具體死因。當地社區工作人員證實，警方正循貓隻來源及死亡原因展開調查，但因化驗需時，暫未有結果。

對於網上有傳言指事件可能與物業管理公司早前的滅蟲行動（消殺）有關，甚至質疑是物業公司故意「清理」流浪貓，物業方面已發聲明否認，強調所用藥物合規，投放點亦有警示。社區方面亦表示，此類行為不像物業所為，呼籲居民耐心等待警方的調查結果。