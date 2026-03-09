AI挑戰︱中國傳媒大學狂Cut 16本科 翻譯、攝影「陣亡」

AI（人工智能）快速發展下，職場及生活勢起革命性變化，高等教育也在衝擊下，要大幅調整傳統學科，中國傳媒大學便決定撤銷16個科系，包括翻譯、攝影等，認為AI發展已進入「人機分工時代」，課堂也須徹底重構。

教育進入人機分工時代

據中國傳媒大學黨委書記廖祥忠日前表示，中傳將一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向，認為未來將是「人機分工時代」，傳統教學模式與課程設計需要進行根本性調整。



相關新聞：央視新主播︱00後陶憶雯爆紅 中傳播音系學霸︱多圖

廖祥忠認為，未來教育應重新思考課程結構，例如釐清知識重點、學習難點，以及課程如何與未來產業需求銜接，而部分重複或基礎性的內容，則可以交由 AI 協助完成。

在談及教育改革方向時，廖祥忠表示，未來課程設計需要重新思考教學方法與思維模式。他指出，教學應專注於關鍵知識與解題能力，而部分資訊整理與基礎學習工作，則可以由AI輔助完成，讓學生把更多時間投入在理解與應用層面。

廖祥忠也提到，在看到AI模型 Seedance 2.0 的表現後，對未來媒體與內容產業的變化感到震撼，並認為高等教育必須提前調整，才能因應科技帶來的產業變革。

目前中傳尚未公布16個被取消的科系以及方向名單，但決定被視為高等教育在AI時代下的重構案例。