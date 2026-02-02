Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

央視新主播︱00後陶憶雯爆紅 中傳播音系學霸︱多圖

更新時間：18:30 2026-02-02 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-02 HKT

《央視》旗下中文國際頻道（CCTV-4）近日有新主播登場，迅即成為媒體及網絡焦點。新主播陶憶雯僅25歲，靚麗外貎下，是中國傳媒大學播音與主持藝術系的學霸。

獲「未來金話筒主持人」冠軍

綜合內媒報道，00後的陶憶雯，畢業於中國傳媒大學播音與主持藝術專業，現為播音碩博班在讀生，她曾以實習出鏡記者身分進入《新華社》，也主持過《中央廣播電視總台》旗下節目「正大綜藝」、「時尚科技秀」等節目，具備普通話一級甲等證書及播音員主持人認證。

《澎湃新聞》報道，陶憶雯大學期間多次獲得國家級與校級獎學金，研究生在讀期間也取得一等獎學金，此外，她曾在多項朗誦、新聞基本功與創新創業賽事中奪獎，被視為中傳播音系的「學霸型選手」。

此外，她曾奪下「未來金話筒主持人大賽」新聞播報賽道冠軍。談及成長歷程，陶憶雯曾表示，「每段艱澀時光裡歷練出的強大心力，都是命運賜予的寶貴禮物。」

隨著陶憶雯登上《央視》國際頻道黃金新聞時段，這位「00後」主播的未來發展，備受期待。

 

