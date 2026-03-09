油價狂飆︱大陸「零」時調整多地加油站排長隊 打爆50L油缸或貴約¥20

美國、以色列攻擊伊朗，令全球原油供應大亂，9日紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格一度逼近每桶120美元，漲幅超過30%。內地新一輪油價調整將在10日零時公布，預料會迎來年內最大漲幅。預計油價即將上調，大量車主開始趁漲價前加油，多地網友拍下了加油站排長隊的情景。

據紅星新聞報道，國家發改委將在24時，公佈油價調整幅度。受伊朗局勢影響，國際原油期貨價格在本周創下1983年和1991年，有記錄以來的最大周漲幅，令這次的油價調整關注度明顯提升。



據卓創資訊資料，截至3月5日收盤，國內第9個工作日參考原油變化率為11.35%，預計汽、柴油上調500元/噸，遠超出50元/噸的上調紅線。

按目前幅度計算，折合升價後，92#汽油、95#汽油、0#柴油將分別上調0.39元/升、0.41元/升、0.42元/升。

車主想要加滿一箱50L的92#汽油，預計將增加19.5元；加滿50L的95#汽油將增加20.5元，出行成本明顯增加。



對於油價調整，不少網民留言，「應該發揮制度優勢，抑制價格上漲」、「國際油價上漲我也漲，國際油價跌與我無關」、「還是電車好」、「使勁漲吧。反正我是電車」、「電車的魅力來咯」。