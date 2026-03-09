Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宇樹科技︱創始人王興興¥67億身家 玩交友APP列擇偶條件

即時中國
更新時間：10:32 2026-03-09 HKT
發佈時間：10:32 2026-03-09 HKT

宇樹科技創始人王興興，以研發機械人揚名國際，去年更以人民幣67億身家擠身《2025新財富500創富榜》。近日有網民扒出，王興興在交友平台「青藤之戀」的資料，發現這名科技新貴的擇偶條件原來係……。

相關新聞：德國總理訪華︱默茨杭州參觀宇樹科技 故宮留言：願今年成為德中合作與發展之年

自稱「科技至上主義者」

據快科技報道，近日有網民從相親平台「青藤之戀」，找到已通過實名及學歷雙認證的王興興舊主頁，顯示他介紹自己是「 35歲，上海大學碩士、年薪超百萬、身高172cm」，形容自己是「科技至上主義者」，主頁又描述王興興的創業經歷。

相關新聞：宇樹科技｜國產機械人新功夫騰空踢碎西瓜 1.8米身高「逼退」老闆王興興

至於王興興的相親對象條件，則包括「具備基本科技素養、三觀端正、不抽煙喝酒、為人真誠善良」。

「青藤之戀」客服向媒體確認，上述賬號確實經過認證，但因平台未開放定向搜尋功能，客服無法通過後台確認是否為本人操作或是否已註銷。

許多網民留言指，「擇偶標準好實在！」、「哈哈機器女友就行」、「原來大佬也需要相親」、「大佬工作太忙了」、「這擇偶標準也太硬核了吧」。

 

