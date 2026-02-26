德國總理訪華︱默茨杭州參觀宇樹科技 故宮留言：願今年成為德中合作與發展之年

德國總理默茨抵達杭州繼續中國之行，參觀宇樹科技等企業。他今天（26日）上午在北京故宮遊玩，在留言簿寫下：願我們在馬年一馬當先、龍馬精神。願今年成為德中合作與發展之年。

央視旗下新媒體「王淵譚天」報道，默茨與隨行代表團在浙江杭州與當地企業家共進午餐。席前的一張合影，透露出不少信息。參與合影的10間中方企業分別是：正泰集團、吉利控股集團、阿里巴巴集團、榮盛石化股份有限公司、三花控股集團、零跑科技、林德亞太工程、宇樹科技、強腦科技、靈伴科技。

宇樹科技董事長王興興在接受採訪時表示自己深感榮幸，他說，此次活動是一個建立與德國更多企業合作的窗口，以及在全球範圍內共同推動智能機械人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智能機械人和AI產業的良好發展態勢，對行業發展和全人類都有非常好的作用。

中方：此訪成果豐碩、富有意義

中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上指出，默茨總理此訪成果豐碩、富有意義，中方願以此訪為契機，同德方一道開啟中德關係新篇章。

毛寧介紹稱，這是默茨總理就任後首次訪華，也是農曆馬年中方接待的首位外國領導人。25日習近平主席會見了默茨總理，李強總理同默茨總理舉行會談，雙方發表《中華人民共和國和德意志聯邦共和國聯合新聞聲明》。



毛寧指出，雙方同意延續並充分發揮中德政府磋商機制等機制性對話作用。雙方也認識到，彼此對一些具體經貿問題抱有關切，都表示願本著坦誠友好開放態度進行交流、增進瞭解，致力於通過對話妥善解決彼此關切，確保兩國經貿關係長期、平衡、可信賴、可持續發展。

毛寧表示，務實合作是中德關係的最突出特徵。此次30位德國各行業龍頭企業負責人隨同默茨總理訪華，充分展現了德方對進一步深化中德務實合作的期待和信心。

德國總理默茨（Friedrich Merz）26日抵達浙江杭州，繼續中國之行。據內媒報道，默茨走下專機後，乘坐紅旗轎車前往相關活動地點。當天下午，正在訪華的默茨率代表團在杭州參訪宇樹科技。下車後，宇樹科技創始人王興興上前握手迎接。參觀期間，默茨與人形機器人互動握手並一同轉圈，現場氣氛輕鬆。

據新華社報道，杭州是默茨這次訪華行程的第二站。

默茨周三（25日）抵達北京進行兩天正式訪問，是他去年5月上任以來首次訪華。隨行有拜耳製藥、西門子、奔馳等30家德企高管組成的商務代表團。

面對美國特朗普政府經貿政策引發的震盪，默茨訪華被視為「走鋼索」，經貿上就中國出口產能過剩等問題表達關切；區域安全上希望中國向俄羅斯施壓，盡早結束俄烏戰爭。

默茨抵達北京後，與中國國家主席習近平和中國總理李強會面。

習近平與默茨會面時說，世界越是變亂交織，中德兩國越要增進戰略互信。默茨則回應，此次訪華是促進德中經濟聯繫「絕佳契機」；他更具體向李強表明，「對雙方合作存在非常具體擔憂，希望能改進並確保公平」。