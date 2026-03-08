Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026 ‧ 直擊︱自貿港封關開局迎考 海南罕見求政策資金支持

即時中國
更新時間：09:30 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:30 2026-03-08 HKT

今年是海南自貿港封關運作首年，受到海內外高度關注。昨日上午海南省代表團組開放，吸引140多名中外記者到場。團組特別設置早茶區，並向記者贈送筆記本、冰箱貼等紀念品。活動中，海南省長劉小明罕見向國家發改委集中提出多項訴求，包括支持外商投資發展和重大基礎設施建設等。海南省財政廳長蔡強也呼籲，為自貿港稅改制訂時間表與路線圖。凸顯海南自貿港封關運作初期對政策與資金的逼切需求。有行家坦言，「自貿港建設面臨的財政壓力似乎很大。」

海南自貿港封關運作首年，受到海內外高度關注。中國青年報
劉小明在介紹自貿港多項免稅及「零關稅」政策實施成效的同時，也提出懇請發改委進一步支持自貿港外商投資發展，包括研究編制出台內外資准入協同政策措施，讓外資企業在已開放領域准入准營，全面落實國民待遇；修訂外商投資准入負面清單，進一步放寬外商投資准入。同時支持向境外投資者發行地方政府債券。

重大基礎設施和產業項目建設方面，他懇請支持加快推進三亞新機場前期工作，將三亞新機場納入國家「十五五」新開工項目，推動湛海高鐵項目盡早開工；同時支持海上風電建設。

海南省財政廳長蔡強亦直言，海南自貿港通關後起步階段最為困難，希望發改委在重大項目布局投資主動加大對海南的安排。他透露，2025年國家預算內投資在海南的規模比2023年和2024年下降。

至於自貿港稅收制度，他稱已隨封關運作初步成型，但這僅是起點，建議財政部盡快研究並擇機公布下一步深化自貿港稅收制度改革的時間表和路線圖。

封關運作後，政策紅利釋放成為市場關注焦點。蔡強介紹，最顯著變化在於「零關稅」商品稅目比例將從21%升至74%，企業稅收成本大減。同時免稅經濟帶來消費猛增，春節假期遊客總花費相較去年大增30.7%。 

駐京記者 楊浚源

