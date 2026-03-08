Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「養老服務師」納入新職業 月入達¥2萬

即時中國
更新時間：09:10 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:10 2026-03-08 HKT

中國民政部部長陸治原昨日表示，爭取到「十五五」末基本建成縣鄉村三級養老服務網絡，並將「養老服務師」納入新職業。

扮演「管家」及「臨時兒女」

陸治原昨日在全國人大經濟主題記者會上稱，為積極應對人口老齡化，未來五年持續建設縣級綜合養老服務管理平台，拓展區域養老服務中心功能，因地制宜擴大村和社區養老服務設施站點的覆蓋面，爭取到「十五五」末，基本建成縣鄉村三級養老服務網絡。陸治原也提到，民政部加強養老服務人才培養培訓，推動職業技能等級評定，將「養老服務師」納入新職業。

相關新聞：湖北精神病院免費供戒酒養老 看護都登記入住

所謂養老服務師，指的是能為老人量身訂製養老方案的綜合型人才。內媒十點人物志訪問一名九十後養老服務師，他分享，去年共接待1500位老人，月收入穩定在兩萬元（人民幣，下同）左右。他需要結合老人不同的年齡、健康、財務和養老需求，為他們訂製未來10至20年的生活規劃，經常需要扮演「管家」和「臨時兒女」的角色。

因應老齡化問題，內地近年出台多項措施鼓勵生育。國家衛健委主任雷海潮表示，去年第四季起，陸續向符合條件、2022年起出世的嬰幼兒發放每月300元人民幣的育兒補貼，維持3年。至今已有3300萬個家庭領取補貼。

國家衛健委去年提出了健康體重管理，今年對促進個人健康有新提示。雷海潮建議，成年男性腰圍一般應控制在90厘米以內，女性則應控制在85厘米以內。

 

 
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
16小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
3小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
13小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
16小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
20小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
2026-03-07 09:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
20小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
12小時前
何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身
何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身
影視圈
14小時前