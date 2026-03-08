「養老服務師」納入新職業 月入達¥2萬

中國民政部部長陸治原昨日表示，爭取到「十五五」末基本建成縣鄉村三級養老服務網絡，並將「養老服務師」納入新職業。

扮演「管家」及「臨時兒女」

陸治原昨日在全國人大經濟主題記者會上稱，為積極應對人口老齡化，未來五年持續建設縣級綜合養老服務管理平台，拓展區域養老服務中心功能，因地制宜擴大村和社區養老服務設施站點的覆蓋面，爭取到「十五五」末，基本建成縣鄉村三級養老服務網絡。陸治原也提到，民政部加強養老服務人才培養培訓，推動職業技能等級評定，將「養老服務師」納入新職業。



所謂養老服務師，指的是能為老人量身訂製養老方案的綜合型人才。內媒十點人物志訪問一名九十後養老服務師，他分享，去年共接待1500位老人，月收入穩定在兩萬元（人民幣，下同）左右。他需要結合老人不同的年齡、健康、財務和養老需求，為他們訂製未來10至20年的生活規劃，經常需要扮演「管家」和「臨時兒女」的角色。

因應老齡化問題，內地近年出台多項措施鼓勵生育。國家衛健委主任雷海潮表示，去年第四季起，陸續向符合條件、2022年起出世的嬰幼兒發放每月300元人民幣的育兒補貼，維持3年。至今已有3300萬個家庭領取補貼。

國家衛健委去年提出了健康體重管理，今年對促進個人健康有新提示。雷海潮建議，成年男性腰圍一般應控制在90厘米以內，女性則應控制在85厘米以內。