湖北精神病院免費供戒酒養老 看護都登記入住

即時中國
更新時間：10:52 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:52 2026-02-04 HKT

「其實大部分病人都還好。」一名護士坦言。《新京報》記者以應聘看護的名義進入襄陽宏安精神病醫院。這是一家剛營業半年的新醫院，男女病人共有50多人，所有病人均是免費住院。

看護人工¥2000包食住

據報道指，襄陽宏安精神病醫院除了晚上和午休時間，白天所有病人都留在一間2000多呎的活動室內，看電視、聊天，或聚在一起打牌。「打牌那4個人中有3個都是來戒酒的，你看他們打牌打得都很好。」病人中還有行動不便的老年人，有的整日需要坐在輪椅上，「他就是過來養老的。」

湖北襄陽宏安精神病醫院住了不少老年人。新京報
相關新聞：湖北精神病院呃醫保金   「病人」入住變「坐監」捱唔住自殺

該報記者被安排跟隨男病區的一名男看護學習。記者發現，這名護工竟然也辦理了住院手續，是所謂的「精神病人」。在醫院的住院系統中，發現他被「診斷」為使用酒精引起的精神和行為障礙。

這名男看護坦言，他是這家醫院早期的幾名員工之一，並沒有精神病，之所以住院只是為了配合醫院套取醫保資金，自己每天既不需要治療，也不需要吃藥，出入完全自由。「住院帶上班，工資還是一樣。」這名看護說，「在這裏工資兩千多，管吃管住。」

有內地公益人士說，目前有些地方已經把投資經營精神病醫院當成了一門熱門生意。資深醫改專家徐毓才認為，精神病醫療機構之所以還存在欺詐騙保問題，一與醫院基本是封閉運行有關，未來需要衛健、民政、公安等各個部門加強監督。

