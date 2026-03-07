伊朗局勢｜華客滯留杜拜6天 7次航班取消花逾5萬買頭等艙撤離

中東地區局勢近日急速惡化，導致多國宣布關閉領空，作為全球最繁忙航空樞紐之一的杜拜國際機場亦陷入混亂，大量航班取消，數以千計的旅客滯留，當中包括大批中國遊客。在歸國無期的焦慮下，有滯留港人及內地旅客不惜一擲千金，以超過五萬元人民幣購買一張單程頭等艙機票，形容過程如同「逃難」；亦有人各顯神通，透過編寫程式搶票或規劃迂迴的「曲線回國」路線，上演一幕幕艱辛的歸家旅程。

杜拜恢復有限度航班服務。路透社

咬牙買天價機票

「有票也沒用，不接到航司確認就不算數。」這句話成為了眾多滯留杜拜中國旅客的共同夢魘。於二月底抵達杜拜的旅客劉怡（化名），其旅程僅開始一天，便因當地響起爆炸聲及空襲警報而戛然而止。她憶述，當時需緊急躲避至酒店地下停車場，此後兩天亦不敢外出，形容經歷已留下心理陰影，時常因類似飛機的聲音而徹夜難眠。

早前杜拜國際機場曾遭伊朗導彈攻擊。美聯社

在滯留的六天期間，劉怡先後預訂了十多次機票，卻經歷了七次航班被臨時取消的絕望。眼見歸家無期，她最終在別無選擇下，咬緊牙關買下一張僅餘的頭等艙機票，票價高達54,000元人民幣。即使成功登機，直至飛機正式起飛前，她仍無法放鬆。歷經波折，劉怡最終於3月6日晚安全抵達北京。

同樣滯留的，還有一個由32名長者組成的寧波旅行團。他們原定票價約5,000元的航班被取消後，經多方協調，最終成功購得直飛北京的機票，並已平安返國。

美國駐杜拜領事館的附近區域冒出濃煙。

「曲線回國」自救

另一名旅客趙志（化名）的經歷則更為曲折。他剛從遭遇空襲的阿富汗驚險逃離，未料甫一降落，又被困於同樣遭遇空襲的阿聯酋。面對航班反覆取消、機場秩序混亂的困境，滯留六日後，他決定自救，通宵編寫電腦程式，利用四個瀏覽器自動搶票，最終成功搶到一張需經吉隆坡轉機前往深圳的機票。

「曲線回國」成為不少滯留人士的無奈之選。社交平台上，不少網民開始分享各種迂迴的轉機路線，例如「杜拜—阿曼—達卡—昆明—上海」等，以避開關閉的空域。

受事件影響，由杜拜返華的機票價格亦隨之飆升。本周經濟艙機票幾乎全被搶購一空，部分直航經濟艙票價已漲至逾15,000元，與同期赴杜拜不足3,000元的票價形成強烈對比。

