盜用10歲兒逾8萬「利是錢」辦再婚 河南父遭控告敗訴

河南鄭州一名父親，因擅自取走其10歲兒子多年來儲蓄的逾8萬元人民幣「利是錢」（內地稱「壓歲錢」）用作個人再婚開銷，遭兒子告上法庭。案件近日審結，法院裁定「利是錢」在法律上屬贈與，財產所有權歸屬子女，父親作為監護人無權挪用，最終判其敗訴，須歸還全部款項連利息。

父稱錢財源於親友人情

案情指，該名10歲男童小輝（化名）的父母早年離異，他原先隨父親生活。多年來獲贈的「利是錢」由父親為他開設獨立銀行戶口儲存，本金累計超過8萬元人民幣。

法院裁定「利是錢」屬個人財產，監護人無權挪用。

及後，其父親再婚，小輝改由母親照顧。母親其後意外揭發，其父在未經兒子同意下，已將銀行戶口內本金連利息共82,750元人民幣悉數取走，並用於支付自己的再婚費用。

當小輝向父親追討時，父親拒絕歸還，辯稱該筆款項主要源於其個人親友圈的人情往來，僅為代為保管，並曾與兒子約定待其成年後方會歸還。他更反指兒子提告是受到前妻的唆使。

法院：監護人無權挪用

由於協商無果，小輝最終決定入稟法院控告父親。法院審理後認為，「利是錢」在法律上屬於贈與行為，一旦子女或其監護人接受，所有權即歸屬子女本人，故該筆款項屬小輝的個人合法財產。

判決書明確指出，父親作為法定監護人，雖對未成年子女的財產有保管義務，但無權擅自處置或為個人利益消費，其行為已構成對被監護人財產權益的侵害。因此，法院最終判令父親必須全數返還小輝82,750元人民幣的本金及相關利息。

法律界人士分析指，即使父母離異，任何一方亦無權分割或動用屬於子女的「利是錢」。