兩會2026︱出席解放軍會議 習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

即時中國
更新時間：17:43 2026-03-07 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-07 HKT

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日下午在出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

習近平指出，黨的十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，歸根到底要靠各級黨組織來領導和推進。要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，選准配強高層黨委班子，增強基層黨組織自主抓建能力，把各級黨組織建設得更加堅強有力。要堅持黨管軍事、黨管幹部、黨管行業，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢。

習近平指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，堅持不懈用黨的創新理論鑄魂育人，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保現代化武器裝備掌握在革命化人才隊伍手中。要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水平戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。

習近平強調，要大力傳承和弘揚我黨我軍優良傳統，推進新時代強軍文化建設，加強先進典型培養和激勵，讓紅色基因代代相傳，讓新風正氣更加充盈。要把基層作為賡續優良傳統的沃土，積極探索新形勢下基層建設規律和有益做法，重視抓好管根本、利長遠、增後勁的工作，把部隊建設和戰鬥力基礎打得更加牢靠。

