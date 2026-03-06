無人機運棺材︱貴州葬禮搞炫富？ 家屬寧付¥1萬費用原因曝光︱有片
更新時間：11:15 2026-03-06 HKT
中國人注重葬禮，最近，網絡熱傳據悉在貴州遵義拍攝的影片。一架無人機吊著一副棺材飛向山頂墓地。內地傳媒「第一現場」報道，被吊起的棺材重達467公斤。
消息指，當地一位老人離世，依照習俗要土葬上山。用無人機運上墓地，家人並非為了炫富，而是因為連續降雨，山路又陡又滑。棺材太重，原本由十幾位鄉親幫忙抬上山，但面對陡滑地點，未幾就有人滑倒，抬棺的竹槓都斷。由於棺木落地是大忌，既不吉利，家屬決定用無人機運棺。
據業內人士表示，這類服務在雲貴川山區越來越多，一次費用大概一萬人民幣。雖然人人認費用昂貴，但有人覺得費用昂貴，但亦有人認為，計算入人工、伙食、安全風險等，用科技解決問題就更省心穩妥。
