兩會2026︱習近平參加江蘇團審議 要求練好經濟內功

即時中國
更新時間：22:51 2026-03-05 HKT
發佈時間：22:51 2026-03-05 HKT

十四屆全國人大四次會議5日開幕，國家主席習近平參加他所在的江蘇代表團審議時強調，經濟大省發展底盤穩，抵禦外部衝擊能力強，才能支撐全國經濟大盤穩定。他要求江蘇在增強經濟韌性上持續用力，練好內功，做強自身。

作為中國第二經濟大省，江蘇省去年地區生產總值（GDP）超過14萬億元人民幣，佔全國GDP的十分之一，與排在首位的廣東省差距進一步縮小。

習近平出席江蘇代表團審議。新華社
習近平出席江蘇代表團審議。新華社


相關新聞：兩會2026︱《政府工作報告》不足1000字簡略版 3分鐘一文睇清重點

習近平指出，江蘇要全面融入全國統一大市場，助力暢通國內大循環；同時擴大高水平對外開放，廣泛開拓全球市場，更好聯通國際循環，並以底線思維防範各種風險。

習近平說，完成「十五五」（2026至2030年）規劃目標，需要應對更加複雜的環境，解決更多深層次矛盾。「江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。」習近平表示。

他還提到，發展新質生產力，對於推動高質量發展，增強經濟競爭力至關重要。江蘇這方面基礎較好，要努力走在前列，力爭在加強原始創新和關鍵核心技術攻關、搶佔科技制高點上實現新突破。

 

