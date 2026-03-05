朱古力女孩︱河北9歲童泰國特訓3日 上海遭海關懷疑扮「中國人」︱有片

泰國學游水，結果3日密集特訓後，全身曬成「老抽」色，回國時遭上海海關人員懷疑是否扮「中國人」。是繼早前逝世的「釣帝」安國勇後，另一受網絡關注的「朱古力」人。

學仰泳曬出「老抽色」

近日河北網民「燕兒」分享9歲女兒軒梓早前遊泰國的片段，意外成為網上焦點。



「燕兒」指，一家人到泰國旅行，期間軒梓學習仰泳，連續3天長時間在戶外學游水，結果把皮膚曬成「老抽色」，較諸泰國本地人還要黑。

影片在網上迅即受到關注，網民紛笑軒梓變「醬油妹」，也有部份網民質疑，影片是否涉及用了特效，把皮膚顏色變得誇張。

「燕兒」留言回應指，影片純天然，沒有使用任何特效。她還透露，由泰國回國時，抵達上海的機場，女兒曾遭海關人員懷疑不是中國人，詢問軒梓是否真的有中國護照。

對於曬成「老抽色」，軒梓則毫不上心，認為「嘴巴長在他人口上，說什麼也沒所謂」，又信心滿滿指自己「一定白回來」。她為了不浪費一身「醬油色」，開學時，更特意弄了個非洲風髮型，入課室時果然引起同學及老師大笑。