朱古力大爺︱日釣魚6小時曬成「老抽色」 河北釣帝去世享年75歲
更新時間：10:42 2026-02-22 HKT
發佈時間：10:42 2026-02-22 HKT
河北唐山一名大爺長年在戶外垂釣，每日最少6小時，把皮膚曬成如朱古力般，去年因一身如非洲人般的「老抽色」皮膚，在網絡爆紅，被封為「釣帝」，近日，他的兒子證實，「朱古力大爺」已因病去世，享年75歲。
據《齊魯晚報》22日報道，本名安國勇的「朱古力大爺」，是名瘋狂釣友。他的兒子安先生證實，其父親早前因病去年，現已完成告別儀式。
相關新聞：瘋狂釣友︱河北大爺日釣魚逾6小時 兒子：皮膚黑到夜晚看不到
安先生未有透露父親的死因，但表示父親一生熱愛釣魚，對網友的喜愛及熱情，表示感謝。
安國勇因曬得一身醬油色的皮膚，去年中被網民無意發現放上網介紹爆紅，被網民親切稱為「醬色釣帝」、「朱古力大爺」等。他的兒子去年受訪時也承認，有時在晚上也看不到父親。
