大血崩︱深圳情侶房間激戰 「撞爆」黃體26歲女險死︱有片

即時中國
更新時間：18:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-05 HKT

後生仔愛做愛的事要注意安全！深圳一名26歲女子，與男友在房間做二人運動，因男友過於勇猛，「撞爆」黃體囊腫致血崩，出血超過人體總血量四分之一，要緊急接受手術才挽回性命。

好心包租婆及時送醫搶救

據「第一現場」報道，26歲女子婷婷（化名）早前因下體嚴重出血、腹部劇痛、暈眩等，獲好心包租婆送到深圳人民醫院看急症。


起初婷婷抗拒交代詳細病情，經醫生耐心詢問，才承認與認識約20天的男友，當天早上在房間進行床上運動，中途覺得男友過於「勇猛」，已臨陣叫停，但之後出現劇烈腹痛、陰道出血等，女房東發現婷婷痛得冒冷汗，覺得有危險才急急叫救護車將她送院。

醫生即時判斷婷婷很可能是因性行為過激，令黃體囊腫破裂致出血，詳細檢查確認婷婷黃體遭「撞爆」。

出血逾人體總量四分之一

深圳市人民醫院婦科主任李明娥表示，婷婷當時出血已口唇發白，腹部積液嚴重，要安排緊急手術。

隨後到醫院的婷婷男友，則被嚇得不敢致電婷婷母親，告知女友要做手術保命，經醫生勸導才鼓起勇氣通知婷婷母親。

李明娥的團隊為婷婷做腹腔鏡時發現，卵巢仍不停出血，肝腎之間積血嚴重，如非及時切除黃體、縫合出血點、抽除積血，婷婷將心臟驟停，極大機會喪命。

事後，醫生在婷婷體內抽出1500毫升血液，而人體總血量為4000毫升。

網民罵男友不敢通知女友媽

網民紛紛大讚包租婆熱心，當機立斷將婷婷送醫才及時挽回性命，但對婷婷男友則批評居多，「分了吧，這麼自私」、「20天就劇烈行為 然後出問題不敢打電話聯絡家長 又隱瞞」、「這男的不能要」、「女孩子還是好慘 容易受傷」、「男的不聯絡她家長，說明男的只想玩玩」、「男的都沒把她當女朋友，就是發洩慾望」、「男的最後肯定背棄這女的」、「肛門不舒服……玩得這樣花」。

黃體是什麼

黃體的基本功能是合成和分泌孕酮，可使子宮為妊娠做好準備。黃體破裂好發於排卵後（月經前1周），因黃體富含血管，激烈性行為、外力撞擊、跳躍或劇烈咳嗽等因素導致囊腫破裂出血。

