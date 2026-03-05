六旬漢植17.5cm陰莖假體重振雄風 網民質疑年紀大老婆卻力撐

陝西一名63歲男子因長期受糖尿病及高血壓等慢性病困擾，導致嚴重勃起功能障礙。在藥物治療無效後，該男子近日於春節期間到武漢一間醫院成功接受陰莖假體植入術，以期改善生活質素。

長期病患致性功能障礙

據悉，該名來自陝西的63歲男患者，多年來因糖尿病、高血壓等基礎疾病，導致勃起功能嚴重受損，雖曾嘗試藥物治療，惟效果不彰。患者身心備受困擾，遂向醫護人員求助。經院方系統性評估後，醫療團隊向其建議可考慮前往武漢的醫院接受陰莖假體植入術。

患者起初對手術存有疑慮，擔心會影響身體健康。經醫生詳細解釋，指手術為成熟的醫療技術，並不會影響身體感覺，只要睾丸功能正常，仍有生育能力。在徵詢其60歲妻子的意見後，獲得對方理解及支持，最終決定接受手術。該手術過程順利，成功植入一條17.5厘米長的假體（外露11厘米）。

醫生：不影響感覺 可生仔

該院泌尿外科主任張新華醫生回應時指出，陰莖假體植入術是治療重度勃起功能障礙的有效方法。他表示，假體的壽命根據材質及個人保養情況而定，約八成患者可使用10年或以上，生育方面沒有問題。院方分享此個案，期望能讓有相似情況的患者了解更多治療選擇。

法律人士：符合醫療自主權

事件在網上曝光後，引發網民就高齡人士接受此類手術的必要性高談闊論。有法律觀點指出，根據內地《民法典》，院方在實施手術前，已向具備完全民事行為能力的患者充分說明醫療風險及替代方案，並取得其簽署的明確同意，程序合法。同時，依據《老年人權益保障法》，老年人享有健康權與醫療自主決定權，其決定獲配偶支持，外界無權干涉。事件在法律與公序良俗層面，均屬患者為改善個人健康及生活質素而作出的合法選擇。