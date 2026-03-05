Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱今年軍費預算增長7% 分析指適度發展均衡

即時中國
更新時間：14:36 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:36 2026-03-05 HKT

全國兩會召開之際，中國公布本年度國防開支預算。根據今日提交的財政預算草案報告，2026年中國國防支出為1.9萬億元人民幣，按年增長7%，增幅較去年的7.2%微幅下調，亦是連續第11年維持單位數增長。有軍事專家認為，面對複雜嚴峻的周邊安全形勢，此增長幅度屬「適度」且「合情合理」。

專家：從「補償性」轉向「被動性」增長

據《環球時報》，軍事問題專家宋忠平分析指，中國的國防費用一向根據國防需求與國民經濟發展保持適度增長，追求國防與經濟建設均衡發展，而非「窮兵黩武」。

有觀察指出，相較以往的「補償性增長」，近年中國軍費增長動力正轉向「被動性增長」。北京外國語大學國際關係學院專家卓華表示，面對世界安全形勢的新變化，中國防禦能力面臨新考驗，增加軍費以加快建設匹配戰略態勢的防禦及威懾能力，不僅合理，而且必要。法新社在報道中亦提及，專家預計在地緣政治挑戰下，中國軍費增長將與近年水平持平。

相關新聞：特朗普級戰艦 | 特朗普宣布打造黃金艦隊 將配備高超音速導彈 威力提升100倍

西方軍費飆升 「中國威脅論」失市場

每年兩會，中國的國防預算均是國際媒體焦點。有分析認為，近年西方媒體赤裸裸炒作「中國軍事威脅論」的調門已有所降低。卓華指出，在西方國家軍費近年顯著增長的背景下，相關論調已失去市場。

公開資料顯示，美國26財年軍費已突破萬億美元，更有政要倡議27財年預算增至1.5萬億美元。同時，歐盟推出龐大的「歐洲再武裝計劃」，英、法、德等國軍費佔本地生產總值（GDP）比重已逾2%；日本2026財年防衛預算亦再創歷史新高。

英國廣播公司（BBC）亦在其報道中分析，外界解讀中國軍費時，會將其置於中美競爭與區域安全緊張的背景下，並指北京方面對內強調安全與現代化，對外則強調防禦性與合理增長，此種「雙重敘事」近年已相當穩定。

相關新聞：賴清德稱北京推進2027武統 宣布8年追加3千億軍費

國防支出佔GDP比重 仍遠低於美國

儘管如此，部分外媒仍會對中國的國防開支作另類解讀，例如強調「軍費預算高於GDP增速」。新加坡《聯合早報》便指出，中國軍費預算增幅自2016年以來，雖保持單位數增長，但均高於當年的GDP目標增速。

有匿名軍事觀察員反駁，此類觀點是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」。他指出，中國國防支出佔GDP比重長期維持在約1.5%以下，不僅低於約2.5%的世界平均水平，更遠低於美國（約3.5%至4%）等主要國家。

該觀察員強調，中國增加國防開支，首要目的是捍衛國家主權、安全和發展利益，同時亦是為維護地區與世界和平作出貢獻，承擔在聯合國框架下的國際維和、遠海護航及人道救援等大國責任，而非參與任何軍事衝突。

