安靜公主︱變裝網紅自爆肛裂屙血 健康再惹600萬粉絲關注

短片平台擁有逾660萬粉絲的變裝網紅「安靜公主」，自爆大出血染紅馬桶，初步診斷是肛裂，但因去年接受手術次數太多，被醫生強制休養半個月才可進一步檢查。消息令「安靜公主」的健康狀況再惹外界關注。

強制靜養半個月始可照腸鏡

「安靜公主」近日於直播透露，日前在如廁時大量出血要送急症，被診斷出是肛裂，需要接受胃腸鏡進一步檢查，但因她2025年曾經歷多次手術，目前身體仍極虛弱，強制「安靜公主」靜養半個月，才做上述檢查，以免她身體崩潰，目前只能以藥物紓緩症狀。

00後的「安靜公主」以獨特的可愛變裝影片，在網絡迅速走紅，2024年11月生日時，獲粉絲送出高1.6米，價值達20萬人民幣的城堡蛋糕慶生，更在全國大城市、美國紐約及馬來西亞等地，安排300多個大屏幕為她「賀壽」，聲勢一時無兩。

生12厘米腫瘤1年四度開刀

但去年3月，人氣持續高漲的她，在直播中突然因腹部劇痛要臨時中止，之後診斷出腹部長有12厘米的腫瘤，自此大幅減產，接受治療。

據「安靜公主」透露，已前後做了4次手術，最長一次做了6小時，體重急降至42公斤。

由於持續發低燒、藥物副作用令她難以正常進食，出入需要用輪椅，單耳接近失聰，說話稍多便易有咳嗽。

「安靜公主」近期曾表示，體力「勉強恢復」，但仍無法支持跳舞或長時間活動。如今再傳出肛裂，令外界擔心她的健康再亮紅燈。