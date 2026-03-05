Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安靜公主︱變裝網紅自爆肛裂屙血 健康再惹600萬粉絲關注

即時中國
更新時間：00:01 2026-03-05 HKT
發佈時間：00:01 2026-03-05 HKT

短片平台擁有逾660萬粉絲的變裝網紅「安靜公主」，自爆大出血染紅馬桶，初步診斷是肛裂，但因去年接受手術次數太多，被醫生強制休養半個月才可進一步檢查。消息令「安靜公主」的健康狀況再惹外界關注。

強制靜養半個月始可照腸鏡

「安靜公主」近日於直播透露，日前在如廁時大量出血要送急症，被診斷出是肛裂，需要接受胃腸鏡進一步檢查，但因她2025年曾經歷多次手術，目前身體仍極虛弱，強制「安靜公主」靜養半個月，才做上述檢查，以免她身體崩潰，目前只能以藥物紓緩症狀。

00後的「安靜公主」以獨特的可愛變裝影片，在網絡迅速走紅，2024年11月生日時，獲粉絲送出高1.6米，價值達20萬人民幣的城堡蛋糕慶生，更在全國大城市、美國紐約及馬來西亞等地，安排300多個大屏幕為她「賀壽」，聲勢一時無兩。

生12厘米腫瘤1年四度開刀

但去年3月，人氣持續高漲的她，在直播中突然因腹部劇痛要臨時中止，之後診斷出腹部長有12厘米的腫瘤，自此大幅減產，接受治療。

據「安靜公主」透露，已前後做了4次手術，最長一次做了6小時，體重急降至42公斤。

由於持續發低燒、藥物副作用令她難以正常進食，出入需要用輪椅，單耳接近失聰，說話稍多便易有咳嗽。

「安靜公主」近期曾表示，體力「勉強恢復」，但仍無法支持跳舞或長時間活動。如今再傳出肛裂，令外界擔心她的健康再亮紅燈。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
8小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
8小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
10小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
8小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美軍魚雷擊沉伊朗軍艦｜持續更新
即時國際
4小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
12小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
4小時前
蘇偉賢與田泰安兩及其家人皆已安全登機，正在返港途中。
蘇偉賢田泰安登機回港
馬圈快訊
8小時前
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
10小時前