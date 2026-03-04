兩會2026︱人大會議發言人婁勤儉：中美元首外交發揮不可替代引領作用 

全國人大會議新聞發言人婁勤儉4日上午召開中外記者會。有美國記者問到，外界關注伊朗危機會不會影響美國總統特朗普的訪華計劃，婁勤儉說，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

婁勤儉重申，中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。習近平主席指出，兩國做伙伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要；中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

3月4日，十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。新華社

婁勤儉指出，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。去年以來，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。



事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關系穩定向前發展。



婁勤儉強調，中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開辟更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。



他提到，去年全國人大邀請美國國會眾議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。美方議員的一個普遍感受是，見比不見好，談比不談強。全國人大願同美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關係穩定健康發展。希望美國國會能夠客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。