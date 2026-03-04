中國觀察：叢林法則再臨 解放軍密集發聲

中東局勢因為美以聯合空襲而瞬間升溫，全球在不安中踏入3月。此時，中國軍方接連發聲，意味深長。

先是3月1日軍方網媒「鈞正平」發短評強調，戰火不會因祈禱而遠離，當前國際形勢複雜多變，警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。惟有保持痛感、未雨綢繆，方能守護和平與安定。同日，「中國軍號」發放火箭軍視頻，展示導彈齊射的畫面，一名火箭軍戰士喊出：「對於（戰爭）那一天我們不期待，但絕不懼怕！」

3月2日，「鈞正平」再發評論《暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕》，稱當前國際博弈激烈，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動盪的方法，已成為「部分勢力慣用手段」。風雲變幻的國際環境提醒我們：最堅固的堡壘，往往從內部被攻破。

雖然隻字未提給伊朗，但此番表述明顯是回應不斷惡化的地緣政治亂局，更是對於世界秩序重回弱肉強食「叢林法則」的警告。對外亮立場，反對單邊霸權。對內敲警鐘，表明「和平不是天上掉下來的」，惟有靠實力來守護，並直指內部安全的重要性。

政治學者鄭永年2日接受《人民日報海外版》微信公號「俠客島」訪問時說得直白。他說，由委內瑞拉到伊朗事件，這個世界不像我們想像的那樣和平，全世界要對特朗普主義有清醒認知，已經沒有甚麼基於規則的國際秩序，而是叢林法則。

被問到伊朗事件對其他國家的啟示和教訓，鄭永年直言，外交政策要現實，不能建立在無意義的道德假設上，要善用自己的實力，「用最大的努力爭取和平，但也要準備好鬥爭」。

