兩會2026｜全國政協會議開幕 王滬寧：今年聚焦「十五五」開局建言

全國政協十四屆四次會議今日下午3時率先登場，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告，總結一年來的工作。

下午3時，國家主席習近平、國務院總理李強等領導人陸續進場。

習近平進場。

習近平出席全國政協會議開幕式。

全國政協會議開幕4日下午開幕。

會議通過政協第十四屆全國委員會第四次會議議程後，由王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告。

王滬寧發表工作報告。

習近平等國家領導人出席。駐京記者楊浚源攝

全國政協會議今日開幕。駐京記者楊浚源攝

過去一年工作成果豐碩

王滬寧表示，全國政協過去一年緊密圍繞國家發展大局，積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能，各項工作取得新成效。據統計，全年共舉辦各類協商議政活動近百場，收到提案近六千件，辦復率高達99.9%，充分彰顯專門協商機構在中國式現代化進程中的重要作用。

在剛過去的2025年，面對複雜的內外形勢，國家順利完成全年經濟社會發展主要目標，實現「十四五」圓滿收官。全國政協在此背景下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣中心、服務大局，為國家頂壓前行、向新向優發展貢獻智慧和力量。

過去一年，政協委員履職積極性高漲。全年共收到委員提案5992件，經審查立案5061件。同時，委員們積極反映社情民意，共收到資訊來稿逾7.5萬篇，當中超過1.7萬篇獲採用，編報的資訊刊物獲得中央領導批示逾千人次，議政建言成果顯著。

深入基層服務為民

全國政協亦著力將履職工作與服務社會結合。全年共開展委員履職「服務為民」活動超過6700項，並組織了逾萬項聯絡界別群眾活動，參與委員超過2.1萬人次，服務群眾逾400萬人次，深入基層聽取民意，協助解決實際問題，切實做到「人民政協為人民」。整體而言，委員參與各項協商、視察、調研等活動的總人次亦相當踴躍，體現了新時代政協委員的責任與擔當。

王滬寧指出，全國政協過去一年的工作重點，主要從四個方面下功夫，包括堅持中國共產黨的全面領導、聚焦「十五五」規劃建言獻策、發揮專門委員會與界別作用，以及持續改進工作作風，全面提升履職效能。

針對「十五五」深入調研

他表示，助力科學制定「十五五」規劃是政協去年的核心任務。為此，全國政協召開了專題議政性常委會會議，並由主席會議成員牽頭，圍繞增強經濟韌性與安全水平等重大戰略問題，完成了54項專題研究，形成一批高品質建言成果。中共二十屆四中全會召開後，政協迅速組織各層級學習，透過報告會、理論研討及集中輪訓等方式，實現政協委員和機關幹部學習全會精神的全覆蓋。

完善機制 鞏固基礎

王滬寧指出，為鞏固履職基礎，政協著力發揮專門委員會的基礎性作用和界別的特色作用。年內修訂了專門委員會通則，進一步明確其職責任務。同時，為加強界別聯繫，召開了20場界別委員座談會，超過500名委員參與，形成的72件交辦事項已全部落實。政協亦制定了發揮界別作用的意見，推動界別協商、提案等工作有序實施，以提高專門協商機構的整體效能。

在內部建設上，王滬寧表示，政協堅持黨的全面領導，嚴格執行「第一議題」制度，及時學習習近平總書記重要講話及中央決策部署，並嚴格執行重大事項請示報告制度，自覺踐行「兩個維護」。

此外，政協亦深入貫徹中央八項規定精神，大力營造風清氣正的氛圍。透過一體推進學習、查擺、整改，明確並落實了84項整改措施。同時，嚴格精簡文件會議，加強對調查研究工作的統籌，切實為地方和基層減負，持續糾正「四風」，樹立新作風。

王滬寧在工作報告中表示，全國政協過去一年為全面履行職能，主要進行了以下多政工作。

為「十五五」規劃深度建言

他指，全國政協將深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想置於首位，以確保思想、意志與行動的統一。年內舉辦了多次理論學習中心組集體學習及常委會學習講座，並召開44場學習座談會，超過2000人次委員參與。

為深化理論研究，政協組織了94項關於新質生產力、扶貧脫貧等重要論述的課題研究。委員讀書活動持續深入，線上線下研學共75次，逾3300人次委員參加。相關理論研究成果豐碩，在《人民日報》、《求是》等中央級媒體發表文章逾400篇，為政策制定提供了堅實的理論支撐。

服務科學決策是政協履職的重心。過去一年，政協聚焦推進中國式現代化，舉辦了包括專題議政性常委會會議、雙週協商座談會、遠程協商會等近百場形式多樣的協商活動。議題涵蓋深化經濟體制改革、發展新質生產力、優化營商環境、粵港澳大灣區規則銜接等多個關鍵領域。

為確保建言的質量，政協充分發揮調查研究的基礎性作用，全年共開展視察考察調研104項。同時，圓滿完成了連續五年圍繞「十四五」規劃實施的民主監督任務，並向中共中央報送了相關成果。

創新制度建設

為提升工作水平，全國政協著力於制度化、規範化建設，全年共制定修訂了包括協商工作規則、提案工作條例等在內的37項規章制度。在提案工作方面，強調「不在多而在精」，加大了審查力度，並由主席會議成員牽頭督辦29個重點提案，確保提案辦理的質效。

在媒體宣傳方面，政協推進媒體融合發展，重點宣傳「十四五」時期的發展成就，全年共刊發重要履職活動及委員履職報導近6000篇。此外，還舉辦了「委員科學講堂」、「文史講堂」等活動，積極服務社會。

港澳委員積極入校園「講國情」

作為大團結大聯合的組織，全國政協積極促進政黨、民族、宗教、階層及海內外同胞「五大關係」的和諧。年內，政協黨組成員與黨外委員談心交流超過300人次，並支持各民主黨派和無黨派人士在政協平台履職。

在港澳工作方面，政協組織委員就「支持港澳更好融入國家發展大局」等議題進行視察考察，66名港澳委員更深入校園，舉辦了107場「講國情」活動。同時，積極拓展對外友好交往，全年開展各類對外交往活動210場，涉及129個國家及國際組織，有效服務了國家的總體外交大局。

嚴格控制「三公」經費

在自身建設方面，政協壓實全面從嚴治黨責任，加強委員服務管理，依照章程撤銷了24人的委員資格，並嚴格控制「三公」經費，努力建設模範機關。

王滬寧在報告中不諱言工作中存在的不足之處。當中主要包括三個方面：一是協商議政的深度仍有待加強；二是委員的主體作用和界別的特色作用發揮得還不夠到位；三是制度的建設與落實環節仍然存在薄弱之處。政協方面表示，將對這些問題高度重視，並在今後的工作中認真加以改進，以期推動履職工作邁上新台階。

2026年首務：聚焦「十五五」開局

之後，他在報告中明確指出，2026年是「十五五」規劃的開局之年，意義重大。人民政協的首要任務是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，為實現規劃的良好開局廣泛凝聚共識、智慧與力量。

為此，政協將毫不動搖地堅持中國共產黨的全面領導，將其貫穿於政治協商、民主監督、參政議政的全過程，確保政協事業發展的正確政治方向。

在思想建設方面，政協將持續推動黨的創新理論學習，建立常態化、體系化的學習研究機制。透過理論學習的深化，鞏固各黨派團體和各族各界人士團結奮鬥的共同思想政治基礎。報告強調，要多做宣傳政策、解疑釋惑、穩定預期、堅定信心的工作，唱響改革發展的主旋律。此外，今年將辦好紀念孫中山先生誕辰160週年活動，並加強對外友好交往，致力講好中國故事。

力求前瞻性建言

圍繞「十五五」規劃的實施進行議政建言，將是今年政協履職的核心。報告要求，要實施好2026年的協商計畫，緊扣規劃中確定的重大任務和戰略舉措，深入調查研究，進行深度協商。

政協將聚焦在基本實現社會主義現代化過程中的重大理論和實踐問題，鼓勵開展跨專門委員會、跨界別、跨學科的專題研究，力求形成具有前瞻性、針對性及可操作性的對策建議。同時，要圍繞經濟、科技、民生等重點領域，實事求是地反映社情民意。在監督方面，將實施好「十五五」時期的民主監督工作計畫，以協商式監督助推中央重大決策部署的貫徹落實。

強化委員主體作用

報告對廣大政協委員提出了更高要求，強調要充分發揮委員的主體作用。委員們被要求珍視其政治身份與崇高榮譽，堅守為國履職、為民盡責的使命情懷。報告敦促委員們必須不斷學習，提高思想認識水平和履職本領，同時要守法遵章，砥礪作風，廉潔自律。報告特別指出，要把「嚴的氛圍、正的風氣」牢固樹立起來並長期堅持，推進作風建設常態化、長效化。

最後，報告發出號召，呼籲全體委員緊密團結在以習近平為核心的中共中央周圍，同心同德，勇毅前行，共同為推動新時代人民政協事業的高品質發展、為建設社會主義現代化國家貢獻智慧和力量。

王滬寧完成報告後，由全國政協副主席何報翔報告十四屆三次會議以來的提案工作情況。他指，全國政協過去一年提案工作成果豐碩，共收到提案近六千件，立案超過五千件，辦復率高達99.9%。提案內容緊扣國家發展大局，圍繞經濟、政治、文化、社會及生態文明建設「五位一體」總體佈局，為「十四五」規劃圓滿收官及「十五五」規劃的謀篇佈局，發揮了積極作用。

他指，全國政協在2025年共收到提案5992件，經審查立案5061件，當中委員提案佔絕大多數。各承辦單位高度重視辦理工作，通過深化溝通協商，提案辦理質量進一步提高。

經濟民生為重中之重

從提案內容分佈來看，經濟建設與社會建設是委員最為關注的領域。經濟方面提案逾2500件，聚焦於建設現代化產業體系、推動科技自立自強、擴大內需及高水平對外開放等。當中，關於發展先進製造業、佈局人工智能等未來產業、加強關鍵技術攻關以發展「新質生產力」的建議，為鞏固實體經濟、培育新增長點提供了重要參考。

社會建設方面的提案數量亦超過1600件，議題貼近民生，涵蓋促進高校畢業生就業、健全養老及醫療保障體系、推進健康中國建設，以及應對少子化、老齡化等挑戰。這些提案為深入實施就業優先戰略、完善多層次社會保障體系、優化公共服務等提供了建設性意見。

文化生態政治建設並進

此外，文化、生態及政治建設方面的提案亦為數不少。文化提案圍繞增強文化自信、推動文旅深度融合等獻策；生態文明提案則就綠色轉型、污染防治、推進「碳達峰」等提出建議，部分已被相關法規及政策吸納。政治建設方面的提案則涉及推進法治建設、提升國家治理能力等，為建設更高水平的平安中國建言。

為提升提案工作的質效，全國政協去年亦著力於強化內部機制。通過修訂提案工作條例，完善主席會議督辦重點提案的工作機制，並鼓勵委員深入基層調研，以提升提案的「含金量」。



