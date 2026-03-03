躺平攻略︱網熱傳最清閒公務員指南 官媒批用心不良

經濟下行，內地年輕人一窩蜂報考公務員求取「鐵飯碗」，近日網絡熱傳「體制內躺平崗位排名」、「最清閒神仙單位指南」、「體制內躺平地圖」等考公攻略，遭《人民日報》2日刊發《河南日報》評論文章，批評是放大極端個案、以偏概全，是用心不良誤導公眾對公務員有錯誤認知。

「備考兩年換躺平幾十年」

內地網絡早前有自媒體，發布「公務員『躺平』地圖」一類帖子，指「備考兩年，換來幾十年躺平」，並介紹10個被公認為「上岸（指考上公務員）即躺平」的黃金單位，指總工會是適合「把『服務群眾』當口號而非KPI（績效指標）的考生」；政協是「協商國事的清閒派」；在工商聯，加班是奢侈品；氣象局的預報有跡可循，加上科研經費充足，閒的時候能寫兩篇SCI。其他被推薦的還有地震局、老幹部局、地方科學技術協會、文聯、供銷社、地方志辦等。

網絡熱傳的公務員「躺平」職位指南，遭官媒發文批評誤導。新華社



另一篇「2026，進入這8個單位，直接可以躺平了」的文章，則將中國煙草集團、國家電網等國企列入。

上述戲謔文章，在網上引起廣泛關注和討論。而官媒則反應強列，分別在2月初在新華社旗下《半月談》發文，指類似文章扭曲公務員崗位成安逸享樂的「避風港」，表面關心考生，實際上誤導青年價值觀。

至3月2日，《人民日報》轉載《河南日報》評論《警惕「考公攻略」炒作「躺平」》，批評這些「躺平」攻略，放大極端個案、以偏概全，誤導公眾對公職職業的認知，還可能讓部分年輕人入職後產生巨大心理落差，難以適應實際工作節奏。

文章警告，若放任「躺平心態」蔓延，將侵蝕政務服務根基，損害政府公信力。

官方呼籲，青年考公是對穩定與服務的理性追求，但應樹立正確政績觀，把「上岸」視為履職新起點，而非終點。要主動投身基層實踐，在為民服務中實現個人價值，讓考公回歸初心。