6毫網吧︱「躺平聖地」聚不回家過年的人 老闆絕不加價感動網民

即時中國
更新時間：07:15 2026-02-28 HKT
發佈時間：07:15 2026-02-28 HKT

貴州遵義一間不起眼的網吧，近日不單在網上爆紅，連海外媒體也關注。這間以每小時6毫子的超低價上網費用，吸引大量「網咖大神」來「打躉」，許多無法回家的社會邊緣人，也聚集到這間網吧，互相取暖過年。老闆為了讓這些躺平大神有個最後的棲身之所，承諾永不加價，豪情感動無數網民打賞，令這家充滿溫情的網吧轉虧為盈。

靠網民打賞轉虧為盈

貴州的「老張」在遵義經營一間網吧，因為收費超現實地低至每小時6毫子，吸引大量躺平大神前來消磨時間。而「老張」為讓這些無家可歸的人有個流連喘息的地方，承諾只要能繼續經營便永不加價。

「老張」為支持營運，在短片平台不時直播，將滯留網吧內的各種「大神」生活情況放上網，引起許多網民同情，給予打賞或贊助，令網吧轉虧為盈。賬號粉絲數量達14.1萬。

2月18日，另一網民「拾酒」放出介紹這間6毫子網吧的影片，令當中的「網吧大神」引起社會甚至海外媒體關注。

「拾酒」指，該網吧內逾百台電腦，在過年時也座無虛席，但基本沒有本地人，絕大多數也是來自廣東、江西、湖南等，他們也是回不了家過年而聚在6毫網吧，部份人已留在網吧「打躉」數個月，甚至以年計。

影片指，待在網吧的人，有的是因不良嗜好而妻離子散；有的是父母俱亡沒了家；有的是靠玩網遊每天賺數十元；也有厭倦了刻板工廠生活，躱在網吧撰寫小說追夢的人，故事各有不同，但也是社會底層，因6毫網吧的極低廉消費才有了人生臨時避風港。

 

