兩會2026︱全國政協首場記者會登場  發言人劉結一外交官出身︱盤點歷任發言人

即時中國
更新時間：10:08 2026-03-03 HKT
發佈時間：10:08 2026-03-03 HKT

全國政協十四屆四次會議將於4日在北京召開。按照慣例，會議開幕前一天，大會新聞發言人都會召開一場新聞發佈會，介紹本次大會有關情況並回答記者提問。

今年也不例外，由發言人劉結一擔任大會發言人。這是他第三次亮相全國兩會首場記者會。

兩會2026︱全國政協新聞發布會今午登場 料涉國際外交、港澳等議題

1983年，全國政協首設新聞發言人制度。沿革至今，劉結一已經是第16位大會新聞發言人。此前的15位發言人分別是孫起孟、陸平、孫軼青、盧之超、李鹿野、錢李仁、梁金泉、田曾佩、齊懷遠、張國祥、吳建民、趙啟正、呂新華、王國慶、郭衛民。

他們大部分都來自外事系統，例如吳建民曾為毛澤東、周恩來等當過翻譯，做過外交部發言人、中國駐法國大使。呂新華曾任外交部副部長、外交部駐香港特別行政區特派員。

兩會2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚麼   「五年規劃」始於建國一窮二白時代

現年68歲的劉結一是北京市人，曾任外交部軍控司司長、國際司司長、美大司司長，外交部部長助理，中共中央對外聯絡部副部長，中國常駐聯合國代表、特命全權大使等職。劉結一夫人章啟月也是著名外交官，是中國歷來第3位外交部女發言人。

2018年3月，劉結一任中共中央台辦、國台辦主任，2022年12月卸任。此後，他任十四屆全國政協常委、外事委員會副主任。此前，他已擔任過全國政協十四屆二次、三次會議新聞發言人。

兩會2026何時舉行？ 人大代表如何選出？ 一文睇清兩會小知識及規範用詞
兩會2026．小百科︱全國政協委員有無工資？ 會徽細節大拆解

憑藉跨部門、多領域的豐富閱歷，劉結一以清晰、穩健見稱，傳遞兩會權威信息，回應海內外關切。

2024年3月3日，全國政協十四屆二次會議舉行首場新聞發布會。在約1個小時的時間裏，劉結一回答了中外記者的10個提問。2025年3月3日下午，全國政協十四屆三次會議舉行首場新聞發布會。在70多分鐘的時間裏，他回答了12個中外記者的提問。

