中國遊客︱芭堤雅嫖變性人遇劫 華漢酒店全裸狂奔求救

中國有男遊客在泰國芭堤雅嫖妓時，遭變性人搶劫，男遊客全裸衝出酒店房間求救。當地警方日前拘捕一名涉案跨性別性工作者。

閉路電視鎖定20歲疑犯

據泰媒「One News」及「The Pattaya News Thailand」報道，一名中國男遊客2月初在芭堤雅，帶一名變性人性工作者回酒店性交易。

閉路電視顯示，二人入房約10分鐘，男遊客全裸衝出房間，狂奔到酒店大堂向職員求助。

報道指，男子在房間遭2名「女子」襲擊，搶去10000泰銖（約2520港元）及一部iPhone 15 Pro Max手機。



相關新聞：海灘活春宮︱疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」 網民狠批無恥

警方根據閉路電視影像，鎖定20歲變性疑犯Atikhun Mueangmungkhun，於2月26日採取行動，在一個單位拘捕對方。

疑犯起初否認涉案，直至警方出示閉路電視證據，始坦承犯行，目前被警方以「夜間持械或兩人以上共同犯案之搶劫罪」移送法辦。