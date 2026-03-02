中國遊客︱芭堤雅嫖變性人遇劫 華漢酒店全裸狂奔求救
更新時間：15:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-02 HKT
中國有男遊客在泰國芭堤雅嫖妓時，遭變性人搶劫，男遊客全裸衝出酒店房間求救。當地警方日前拘捕一名涉案跨性別性工作者。
閉路電視鎖定20歲疑犯
據泰媒「One News」及「The Pattaya News Thailand」報道，一名中國男遊客2月初在芭堤雅，帶一名變性人性工作者回酒店性交易。
閉路電視顯示，二人入房約10分鐘，男遊客全裸衝出房間，狂奔到酒店大堂向職員求助。
報道指，男子在房間遭2名「女子」襲擊，搶去10000泰銖（約2520港元）及一部iPhone 15 Pro Max手機。
相關新聞：海灘活春宮︱疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」 網民狠批無恥
警方根據閉路電視影像，鎖定20歲變性疑犯Atikhun Mueangmungkhun，於2月26日採取行動，在一個單位拘捕對方。
疑犯起初否認涉案，直至警方出示閉路電視證據，始坦承犯行，目前被警方以「夜間持械或兩人以上共同犯案之搶劫罪」移送法辦。
最Hit
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸 女兒難識朋友爆移民辛酸 當地人缺衛生常識好恐怖？
2026-03-01 15:30 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT