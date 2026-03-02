洛陽腿殘男大生爬山畏高被困 召消防開心被抬返地面捱轟

上山容易落山難！河南洛陽有男大學生，爬上山後因畏高腳軟被困，要召消防協助抬落山。男大生笑著接受協助的樣子，在網上熱傳，遭網民批評事主有浪費救援力量之嫌，應要向其收取出警費用。

網民：應收回救援費

據「小莉幫忙」及洛陽消防消息，20歲的男大學生2月27日與朋友在宜陽縣爬海拔僅450米的錦屏山。

一行人上了山頂後，男大生卻因畏高及腿腳不便，無法原路下山，於是與同伴另找小路試圖離開但被困。

讀中醫康復理療的他，事後受訪時解釋，「我腿部有點殘疾，家人鼓勵我多鍛鍊」，但上山後因畏高，往下望即感暈眩，因腳軟要召喚消防協助，由數人合力抬落山。



網民紛紛批評事主任性不負責任，明知自己行動不便及畏高卻不自量力去爬山，而且被救時，全程輕鬆帶笑的神情，顯示全無反省歉意，「慣出來的」、「讓他付費救援」、「明明知道身體不行硬上浪費納銳人」、「恐高你爬毛的山，爬地就行」、「聽他說話，他還挺自豪的」、「越來越理解外國一些國家救援收費了」、「讓他先理療好自己吧」。

宜陽縣消防救援大隊工作人員向瀟湘晨報表示，不清楚恐高男召消防的具體情況，「群眾有困難有問題，打電話報警，就必須出警」。