Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洛陽腿殘男大生爬山畏高被困 召消防開心被抬返地面捱轟

即時中國
更新時間：10:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-02 HKT

上山容易落山難！河南洛陽有男大學生，爬上山後因畏高腳軟被困，要召消防協助抬落山。男大生笑著接受協助的樣子，在網上熱傳，遭網民批評事主有浪費救援力量之嫌，應要向其收取出警費用。

網民：應收回救援費

據「小莉幫忙」及洛陽消防消息，20歲的男大學生2月27日與朋友在宜陽縣爬海拔僅450米的錦屏山。

一行人上了山頂後，男大生卻因畏高及腿腳不便，無法原路下山，於是與同伴另找小路試圖離開但被困。

讀中醫康復理療的他，事後受訪時解釋，「我腿部有點殘疾，家人鼓勵我多鍛鍊」，但上山後因畏高，往下望即感暈眩，因腳軟要召喚消防協助，由數人合力抬落山。

相關新聞：日本斑尾高原滑雪場雪崩　5遊客受困包括2台灣男女

網民紛紛批評事主任性不負責任，明知自己行動不便及畏高卻不自量力去爬山，而且被救時，全程輕鬆帶笑的神情，顯示全無反省歉意，「慣出來的」、「讓他付費救援」、「明明知道身體不行硬上浪費納銳人」、「恐高你爬毛的山，爬地就行」、「聽他說話，他還挺自豪的」、「越來越理解外國一些國家救援收費了」、「讓他先理療好自己吧」。

宜陽縣消防救援大隊工作人員向瀟湘晨報表示，不清楚恐高男召消防的具體情況，「群眾有困難有問題，打電話報警，就必須出警」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 同意與伊朗新領導層對話︱不斷更新
即時國際
55分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
20小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
1小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
18小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
13小時前
伊朗局勢｜美方稱摧毀伊朗革命衛隊總部 特朗普：已擊沉9艘伊朗軍艦
伊朗局勢｜美方稱摧毀伊朗革命衛隊總部 特朗普：已擊沉9艘伊朗軍艦
即時國際
6小時前
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
2026-03-01 11:00 HKT