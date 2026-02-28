日本斑尾高原滑雪場雪崩　5遊客受困包括2台灣男女

日本知名的跨縣滑雪勝地斑尾高原（Madarao Kogen）滑雪場，於今日（28 日）下午驚傳雪崩意外，共有5名遊客在滑雪期間被捲入積雪中，其中包括2名來自台灣的旅客，幸滑雪場巡邏隊迅速展開救援，所有受困人士已全數獲救，目前傷者意識清醒，情況穩定。

4人送院接受進一步治療

日媒《SBC信越放送》報道，事發於當地時間下午2時許，地點位在橫跨新潟縣妙高市與長野縣飯山市的斑尾高原滑雪場上方區域。消防單位接獲報案，指場內發生雪崩並波及5名遊客，滑雪場巡邏人員隨即在現場展開搜救，並成功將所有人救出。

在遭捲入雪崩的5人中，包括一名40多歲男性、一名14歲男童，以及一對來自台灣的男女。救援人員隨後安排將其中4人送往醫院接受檢查與治療。目前所有傷者意識清醒，情況穩定。

事後，斑尾高原滑雪場已暫時封閉相關區域，並提醒遊客注意安全，而警方及消防單位正調查雪崩的確切成因。