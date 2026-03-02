Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026．前瞻︱六大前沿領域 撐起「十五五」新質生產力

即時中國
更新時間：08:58 2026-03-02 HKT
發佈時間：08:58 2026-03-02 HKT

十四屆全國人大四次會議將於3月5日開幕，議程之一是審查《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案》（簡稱十五五）。專家分析，草案將明確新質生產力作為未來5年經濟高質量發展的核心引擎，清晰界定其內涵與發展路徑，並鎖定量子科技、生物製造、低空經濟、6G通訊、具身智能、氫能與核聚變能等六大前沿領域重點突破，加快科技成果產業化進度。

2月27日中共政治局召開會議，討論國務院擬提請全國人大的「十五五」草案稿，強調「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。相關官員及學者指出，六大前沿領域的前瞻布局，既是應對全球科技革命的主動選擇，也是中國破解「卡脖子」難題、構建現代化產業體系的戰略之舉。

人形機械人擔任會場義工。
人形機械人擔任會場義工。

將成新的經濟增長點

國家發改委主任鄭柵潔此前表示，六大前沿領域將成為新的經濟增長點，這些產業蓄勢發力，未來10年將再造一個中國高技術產業。他說，創新育新，就是要培育壯大新興產業和未來產業。中國將加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，催生數個萬億元級甚至更大規模的市場。

國家發改委宏觀經濟研究院研究員張林山表示，「十五五」規劃「點名」的6項未來技術，共同點是處於從實驗室邁向產業化臨界點的關鍵階段。無論是腦機接口還是具身智能，都被列為推動社會發展的未來產業，也預示着從研究向現實應用的轉變。

「推動科技創新與產業創新深度融合，就是打通從『科技強』到『產業強』『經濟強』的關鍵通道，是培育新質生產力的重要支點。」中國科學院院士、暨南大學納米智造研究院院長趙宇亮認為，科技成果轉化是做好二者融合的關鍵一招。

全國政協昨日在京召開常委會會議，決定全國政協十四屆四次會議於本月4日開幕，議程包括聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論「十五五」規劃綱要草案。3月3日下午3點，大會新聞發言人劉結一將在人民大會堂召開記者會，向中外媒體介紹本次會議有關情況並回答提問。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
25分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
18小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
16小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
11分鐘前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
14小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
11小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
11小時前