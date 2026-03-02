兩會2026．前瞻︱六大前沿領域 撐起「十五五」新質生產力

十四屆全國人大四次會議將於3月5日開幕，議程之一是審查《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案》（簡稱十五五）。專家分析，草案將明確新質生產力作為未來5年經濟高質量發展的核心引擎，清晰界定其內涵與發展路徑，並鎖定量子科技、生物製造、低空經濟、6G通訊、具身智能、氫能與核聚變能等六大前沿領域重點突破，加快科技成果產業化進度。

2月27日中共政治局召開會議，討論國務院擬提請全國人大的「十五五」草案稿，強調「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。相關官員及學者指出，六大前沿領域的前瞻布局，既是應對全球科技革命的主動選擇，也是中國破解「卡脖子」難題、構建現代化產業體系的戰略之舉。

人形機械人擔任會場義工。

將成新的經濟增長點

國家發改委主任鄭柵潔此前表示，六大前沿領域將成為新的經濟增長點，這些產業蓄勢發力，未來10年將再造一個中國高技術產業。他說，創新育新，就是要培育壯大新興產業和未來產業。中國將加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，催生數個萬億元級甚至更大規模的市場。

國家發改委宏觀經濟研究院研究員張林山表示，「十五五」規劃「點名」的6項未來技術，共同點是處於從實驗室邁向產業化臨界點的關鍵階段。無論是腦機接口還是具身智能，都被列為推動社會發展的未來產業，也預示着從研究向現實應用的轉變。

「推動科技創新與產業創新深度融合，就是打通從『科技強』到『產業強』『經濟強』的關鍵通道，是培育新質生產力的重要支點。」中國科學院院士、暨南大學納米智造研究院院長趙宇亮認為，科技成果轉化是做好二者融合的關鍵一招。

全國政協昨日在京召開常委會會議，決定全國政協十四屆四次會議於本月4日開幕，議程包括聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論「十五五」規劃綱要草案。3月3日下午3點，大會新聞發言人劉結一將在人民大會堂召開記者會，向中外媒體介紹本次會議有關情況並回答提問。