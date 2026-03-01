Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

總理周恩來堂侄子周爾均因病逝世 銘記堂伯父「為中華之崛起而讀書」教誨

更新時間：16:43 2026-03-01 HKT
發佈時間：16:43 2026-03-01 HKT

已故中共領導人、總理周恩來的侄子周爾均27日因病在北京逝世，享年93歲。周爾均少將曾任國防大學黨委常委、政治部主任。

周爾均，1932年出生，其父周恩霔是周恩來的堂弟。周爾均曾參與過解放戰爭、對越自衛反擊戰。1988年，解放軍恢復軍銜制後，首批被授予少將軍銜。周爾均曾任國防大學原黨委常委、紀委副書記、政治部主任，第八屆全國人大代表，是解放軍勝利功勛榮譽章獲得者。周爾均也曾任中國中共文獻研究會周恩來思想生平研究分會顧問。

今年1月8日，周恩來逝世50周年，周爾均接受「澎湃新聞」專訪，形容眼中的周恩來，既是會打乒乓球、會撿地上的小烏龜給孩子玩的七伯，也是有著美好品德與偉大人格，一生無私、忘我奉獻的人民總理。

「我第一次見他，他就教育我自強自立，並強調了讀書的重要性。」周爾均表示，周總理所說的「為中華之崛起而讀書」，應該成為當代青年的信念。因為時代在不斷進步，新的信息、新的知識在爆炸性增長。特別是在人工智能時代，如果不想成為時代的落伍者，就要不斷讀書，掌握新的知識。

