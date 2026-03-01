Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汕頭中山公園︱籠中獅死抓女童半分鐘傷腳 飼養員違規帶入隔離區被炒︱有片

即時中國
更新時間：16:11 2026-03-01 HKT
發佈時間：16:11 2026-03-01 HKT

廣東汕頭中山公園發生離譜違規事件，園內飼養員帶遊人進入隔離區，有女童遭獅子伸手抓著腿部拉向籠邊，飼養員死命拉扯女童30秒始成功脫困，女童幸僅受輕傷。涉事動物園已暫時停業。

動物園停業整頓

內地網絡2月28日，流傳一段驚嚇影片，片中有動物園鐵籠力的獅子，從欄柵中伸出利爪，抓著籠外一名女童的褲子，企圖將對方拉向籠邊。

被抓女童體力不支倒地，並受驚大哭，旁邊一名中年男子立即捉著女童身體，阻止被獅子拉向籠邊，男子身邊另一對年輕人，則不知所措未予援手，隨後更轉身離開。

相關新聞：河南動物園老虎BB死訊遭隱瞞 職員用舊片扮直播呃粉絲課金

中年漢全力拉扯達半分鐘後，始成功助女童脫困。

網民紛紛指影片中的女童極兇險，如被獅子拉到籠邊後果不堪設想，許多網民指責動物園容許遊客走入隔離區，缺乏基本安全管理。

汕頭中山公園28日發報，承認事故發生在2月26日，有飼養員違規將遊客帶入隔離區，有10歲女童在投餵獅子時，遭獅子拖曳，獲工作人員救出，腿部有輕微擦傷，已接種狂犬疫苗。

公報承認，動物園管理不規範，目前已停業整頓，涉事飼養員作停職處理。

 

