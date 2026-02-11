河南動物園老虎BB死訊遭隱瞞 職員用舊片扮直播呃粉絲課金
發佈時間：11:15 2026-02-11 HKT
河南濮陽動物園近日被內地網友踢爆隱瞞小老虎暖暖死訊，園方用錄影冒充直播且用其他老虎欺騙粉絲，而粉絲通過直播打賞、微信轉賬等方式進行打賞資金去向不明。
園長停職飼養員道歉
濮陽市華龍區林業技術服務中心2月10日發出通報，稱經調查組核實，上述有關情況屬實。目前，已責令動物園停業整改，對園長予以停職處理，配合調查，責令飼養員張某某（網名娜娜）公開道歉，並將進一步深入調查。
另據「九派新聞」報道，事件曝光後，涉事園長和飼養員發布道歉視頻，就隱瞞小老虎暖暖死訊、冒充直播的行為致歉。飼養員娜娜在發布的道歉視頻中稱，對於沒有第一時間公布小老虎暖暖的死亡感到抱歉，後期會發布關於小老虎的治療視頻和證明明細。
