造謠唱衰企業︱「準毒品」說致霸王茶姬股價大跌 網紅「馬前卒」被查

內地嚴打涉企謠言。去年底，連鎖品牌霸王茶姬旗下茶飲被指是「高濃度咖啡因飲料，在蹭準毒品的擦邊球」，拖累公司股價一度大跌。上海警方昨日通報稱，網民任某為博取眼球，涉嫌造謠誤導消費者，被依法採取刑事強制措施。據悉任某為筆名「馬前卒」的內地自媒體人任沖昊，其主創的網絡節目在B站坐擁超200萬粉絲。今年來，上海已查處涉企網絡謠言案件23宗，處理38人。

▍中國組 ▍

去年12月底，社交平台知乎帳號「睡前消息」發文寫道：「現在中產常用的工作提神品，如霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料，實際上在蹭準毒品的擦邊球，只是他們嘴上堅決不承認」。相關言論迅速發酵，不少網友表示自己確實有喝完霸王茶姬後心悸心慌情況，留言稱「喝完後真的整晚睡不着，心臟跳得特別快，躺着都不舒服」。

警方：博眼球誤導消費者

受此影響，去年12月26日，霸王茶姬美股曾跌超14%，創上市以來最大單日跌幅。公司當時回應稱，一杯採用原葉現泡的茶飲，其咖啡因含量按每100ml同等容量計算，與一杯拿鐵大致相當，並顯著低於一杯美式咖啡。針對不實信息，法務部門已啟動法律程序。

霸王茶姬遭黑嘴唱衰一度股價大跌。

昨日「警民直通車-上海」官方微博發文通報，上海警方深入推進「涉企網絡謠言」打擊整治。網民任某在參與某社交平台話題討論過程中，為博取眼球、吸引關注，謊稱該品牌茶飲中含有的咖啡因為「準毒品」，該評論被大量轉發，嚴重誤導消費者。隨後相關專業部門闢謠，市場上咖啡因飲品有嚴格的添加劑標準，請大家切勿相信「準毒品」的不實信息。目前任某已被採取刑事強制措施。

知乎帳號「睡前消息」為媒體人「馬前卒」主創欄目。真名為任沖昊的「馬前卒」現年44歲，是內地自媒體創作者、網絡評論人。早年他曾有多段新聞媒體工作經歷，離職後創業，主創節目《睡前消息》在B站、YouTube等平台發布，僅在B站就擁有超200萬粉絲。上海電視台（SMG）官方微博昨也轉發了「#馬前卒被採取刑事強制措施#」的話題。

今年就涉企謠言打擊38人

上海警方昨日指出，今年以來，公安深入開展涉企謠言打擊整治專項行動，截至目前已查處涉企網絡謠言案件23宗，打擊處理38人，累計清理涉企網絡謠言信息3000餘條，禁言、封停210餘個違規帳號。警方同時披露其他典型案例，指網民馬某、劉某造謠某知名線上服務平台「48小時內卸載量激增」「為應對反壟斷調查連夜刪信息」，被依法採取刑事強制措施。