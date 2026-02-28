王一博物品疑被惡意銷毀 粉絲嬲爆庫迪咖啡急道歉

對於粉絲來說，印有偶像樣子的物品同樣擁有無價地位，如果有人蓄意破壞，都會引起不快。2月28日凌晨，內地知名連鎖咖啡店「庫迪咖啡」在社交平台發文稱：「近日，我們關注到個別門店在處理合作到期物料時，存在處置不當的情況，對此我們深表歉意。」

庫迪咖啡稱，公司與王一博的合作已圓滿結束。「合作期間，王一博先生的專業敬業與對品牌的支持，我們始終心懷感激與尊重。對於此次個別門店的不當行為，我們向王一博先生、粉絲及廣大消費者誠懇致歉。」



庫迪咖啡還表示，事件發生後，公司已第一時間處理：立即終止涉事門店合作並閉店；加強門店培訓，進一步規範物料回收流程，升級巡檢與監督機制，嚴防類似情況再次發生；強化品牌管理，以更嚴謹的態度對待每一位合作伙伴與消費者。



早前，有消費者指個別庫迪門店員工在銷毀帶有王一博形象的物料時，存在蓄意拍攝並傳播針對肖像頭部進行裁剪、粉碎等不當行為，並將影片上傳至社交平台，被指涉嫌醜化、污損他人肖像。

