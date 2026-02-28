Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不婚不育︱新疆網紅被指製造婚姻焦慮 遭微博禁言

即時中國
更新時間：11:50 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:50 2026-02-28 HKT

內地生育率越來越低，國家用各種方法鼓勵生育，與此同時不少人提出「不婚不育」，觀念矛盾成為社會問題。近日一名網紅被指製告婚育焦慮而被網上禁言。

網上流出截圖顯示，2月5日，網紅小帕在微博發帖寫道，「發燒在家躺了兩天，想到如果有老公孩子的話，這會兒應該要扶著牆起來給他們做飯了」。

微博社區觀察員官方賬號昨日（27日）發文稱：

根據中央網信辦關於「清朗·2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動的要求：（一）惡意挑動負面情緒。一是宣揚鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀，挑動男女性別對立，渲染「婚姻恐懼」「生育焦慮」。

賬號@「小帕不歡迎指導工作」發布挑動性別對立、製造婚育焦慮信息，因違反相關法律法規和上述專項行動要求，被責令予以禁言處置，平台作為執行方執行禁言要求。

小帕（本名帕孜力亞爾·帕爾哈提，來自新疆），1992年4月15日出生，脫口秀演員。2025年6月參加《脫口秀和Ta的朋友們第二季》及播客節目《岩中花述》收獲大批粉絲。
 

