中加關係回暖 加國龍蝦等獲取消關稅

中加關係回暖後，中國商務部昨日宣布，鑑於目前情況發生變化，決定調整對加拿大反歧視措施，暫時不加徵對原產於加拿大的油渣餅、豌豆的100%關稅以及對原產於加拿大的龍蝦、蟹加徵的25%關稅。

2024年，加拿大前杜魯多政府對中國電動車加徵100%關稅，並對鋼鋁產品加徵25%關稅。中國採取反制措施，2025年3月對加拿大芥花油、油渣餅與豌豆加徵100%關稅，並對豬肉與海鮮產品徵收25%關稅，8月再對加拿大油菜籽種子課76%關稅。

中國電動車以優惠關稅入口

加拿大新任總理卡尼上月首度訪華，兩國達成初步貿易協議。加拿大允許4.9萬輛中國電動車以6.1%優惠關稅進入加國市場；中國也預計在3月1日前把加拿大芥花籽油的進口關稅，從目前84%降至約15%，也將從3月起取消對加拿大油渣餅、龍蝦、螃蟹與豌豆的關稅。

中國商務部發言人昨表示，近期加政府正式宣布部分調整對華鋼鋁產品等加徵關稅措施，「這符合中方調整反歧視措施的情形」。本次中加調整雙邊加徵關稅措施，有利於深化中加經貿合作，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

另外，美國國際貿易委員會前日宣布啟動調查，將評估在取消中國永久正常貿易地位（俗稱「最惠國待遇」）後的6年內對經濟的影響。