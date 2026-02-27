高手在民間｜湖北暖男爺爺為氹乖孫 DIY「限量版」波枱

爺爺的愛，永遠是最獨一無二的！近日內地湖北恩施鄉村，一位「高手在民間」的爺爺，因為擔心由城市返鄉過年的孫仔無嘢玩，竟然就地取材，憑一雙巧手「DIY」出一張美式桌球枱，由木板打磨到組裝全部一手包辦。製成品不但手工精緻，小孫仔亦玩到不亦樂乎，引來網民瘋傳，大讚這份「全球獨家限量版」的禮物，絕對是「可以珍藏一世的玩具」。

「全球獨家」玩具

據《湖北日報》報道，事發於湖北恩施土家族苗族自治州的下洞村。有村民將鄰居爺爺為乖孫自製玩具的影片post上社交平台，旋即引發熱議。原來時值農曆新年，爺爺見孫仔回鄉，怕他沉悶，於是忽發奇想，利用家中附近的廢棄材料，為他親手打造一份驚喜。

從影片可見，爺爺心思極巧，將一塊閒置的木板當作枱面，用銼刀細心打磨至平滑；枱邊的網袋，則是用切開一半的廢棄膠樽製成；至於桌球，就用乒乓球和圓潤的小石頭代替。雖然材料簡單，但成品有板有眼，十足一張迷你桌球枱。

畫面中，小男孩手持木棍當球cue棍，有型有款地彎低身、瞄準擊球，完全沉醉在爺爺為他打造的玩具世界中。

畫面曝光，也讓不少網友紛紛留言熱議「爺爺全手工撞球桌，太暖了」、「應該會是小男孩珍惜一輩子的玩具」、「老輩真的啥都會做」、「簡直是『手搓精神』的初代模範，竹節人、樹枝彈弓、縫沙包…那時候沒那麼多高科技，快樂卻簡單又純粹」，不少人都誇讚爺爺的巧手，也羨慕小男孩有如此疼愛自己的爺爺。

