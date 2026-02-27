Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高手在民間｜湖北暖男爺爺為氹乖孫 DIY「限量版」波枱

即時中國
更新時間：22:51 2026-02-27 HKT
發佈時間：22:51 2026-02-27 HKT

爺爺的愛，永遠是最獨一無二的！近日內地湖北恩施鄉村，一位「高手在民間」的爺爺，因為擔心由城市返鄉過年的孫仔無嘢玩，竟然就地取材，憑一雙巧手「DIY」出一張美式桌球枱，由木板打磨到組裝全部一手包辦。製成品不但手工精緻，小孫仔亦玩到不亦樂乎，引來網民瘋傳，大讚這份「全球獨家限量版」的禮物，絕對是「可以珍藏一世的玩具」。

「全球獨家」玩具

據《湖北日報》報道，事發於湖北恩施土家族苗族自治州的下洞村。有村民將鄰居爺爺為乖孫自製玩具的影片post上社交平台，旋即引發熱議。原來時值農曆新年，爺爺見孫仔回鄉，怕他沉悶，於是忽發奇想，利用家中附近的廢棄材料，為他親手打造一份驚喜。

從影片可見，爺爺心思極巧，將一塊閒置的木板當作枱面，用銼刀細心打磨至平滑；枱邊的網袋，則是用切開一半的廢棄膠樽製成；至於桌球，就用乒乓球和圓潤的小石頭代替。雖然材料簡單，但成品有板有眼，十足一張迷你桌球枱。

畫面中，小男孩手持木棍當球cue棍，有型有款地彎低身、瞄準擊球，完全沉醉在爺爺為他打造的玩具世界中。

畫面曝光，也讓不少網友紛紛留言熱議「爺爺全手工撞球桌，太暖了」、「應該會是小男孩珍惜一輩子的玩具」、「老輩真的啥都會做」、「簡直是『手搓精神』的初代模範，竹節人、樹枝彈弓、縫沙包…那時候沒那麼多高科技，快樂卻簡單又純粹」，不少人都誇讚爺爺的巧手，也羨慕小男孩有如此疼愛自己的爺爺。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
10小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
8小時前
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
01:32
北角失常內地男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
突發
23分鐘前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
10小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
9小時前
長者2元乘車優惠4月起將改為「兩蚊兩折」。
01:15
2元乘車優惠｜「兩蚊兩折」4月實施 已完成八達通閘機調整 勞福局：踏入最後一公里
社會
6小時前
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
影視圈
6小時前
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
即時國際
6小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
8小時前
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
05:16
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
申訴熱話
6小時前