雲南虎跳峽｜男遊客疑洗茶杯落水失蹤 與8歲男童墮崖亡同區段

2月26日，雲南迪慶州香格里拉市，有遊客稱2月25日虎跳峽中段「發瘋石」區域發生一宗落水事故。

據荔枝新聞，虎跳峽鎮政府工作人員證實，當日下午確有一人失足落水，是私自進入未開發區域，目前仍在搜救中。

另據九派新聞，引述迪慶州消防救援支隊消息，25日下午3時左右消防支隊接到救援電話，一對年輕夫妻在中虎跳峽遊玩時，女方稱男方在洗茶杯時落水，消防支隊搜尋了3個小時未發現蹤跡。目前女方已被公安帶走調查。

據公開資料，「發瘋石」位於中虎跳峽段「滿天星」礁石區，因金沙江奔湧至此形成巨大落差，呈現亂石穿空、驚濤拍岸的景觀特徵。

「發瘋石」是當地有名的網紅打卡點，在社交平台上以「虎跳峽發瘋石」搜索，發現有幾十條遊客曬出的照片帖子，照片中遊客在「發瘋石」區域做出不同擺拍動作，身後是滾滾江水，有人甚至在靠近崖邊坐下。

虎跳峽景區工作人員表示，虎跳峽分上中下三段，目前開發的僅有上虎跳峽區域，中下段均為禁止入內區域，設有圍欄，強行前往後果自負。

此前2月21日，一名8歲男童曾在虎跳峽失足墜崖不幸遇難，其遇險路段正是該男遊客落水的中虎跳峽未開發區域。