120︱醫護拒抬老人致失救死 急救中心被判賠17萬又走數
更新時間：16:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-27 HKT
山西2024年有民眾不適叫白車，但醫護人員抵達後卻拒絕協助抬85歲的患者落樓上車，擾攘40分鐘病人才上到救護車送院，終搶救無效死亡。法院判涉事急救中心要賠償17萬多人民幣，但中心一直未有繳付。當地衛健委指，已約談涉事中心，敦促限時支付賠償款。
辯稱助搬抬是情分非義務
紅星新聞報道，山西陽泉市居於6樓的85歲陳女士，2024年6月9日深夜，出現胸憋不適，家人致電120急救電話救助。
救護車10分鐘抵達，一名男醫生及一名女護士，在陳女士家中為她檢查，但其家人多次要求醫護人員協助抬陳女士落樓上車時遭到拒絕。
直至陳女士病情急劇惡化，面呈紫青色，男醫護才與陳女士的女婿，合力將患者抬落樓，此時距離救護車抵達已相隔40分鐘。
救護車行駛4分鐘後抵達醫院，但陳女士已無自主呼吸，搶救至當晚凌晨2時7分，宣告死亡。
法院委託的鑑定機構指，急救中心的醫護人員，存在對心律失常處置不當、拒及時搬運危重患者、心肺復甦措施不規範等問題。
急救中心辯稱，調度員事前已提醒患者不能走，便要自行找人協助，之後沒有義務的醫護協助抬陳女士落樓，已經是「情分」，家屬不應道德綁架。
法院最終採納鑑定機構意見，2025年6月判急救中心賠償17萬餘元人民幣。
死者家屬不滿，急救中心在去年11月二審結束後，至今未付賠償。
陽泉市衛生健康委員會26日通報，指已責令涉事急救中心，限時足額賠償。
