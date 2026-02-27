疱疹奪命︱陝西30歲婦爛嘴當熱氣 延醫變腦死

爛嘴角不要以為是熱氣小事！陝西有30多歲女子，日前嘴角長水泡，以為是「上火」不以為意，直至發燒嘔吐才求醫，但入院當晚便確診遭疱疹病毒入侵中樞神經系統，終因疱疹性腦炎導致腦死。

高燒嘔吐神志不清始求醫

據《縱覽新聞》報道，陝西經營餐館的張女士，日前嘴角長出多個刺痛小水泡，以為是工作不定時引起的熱氣，只是隨便抹些藥膏便繼續工作。

張女士的水泡卻未有好轉，還更加紅腫和擴散，半邊臉還有麻木感覺，家人曾提供涼茶降火，情況仍持續惡化。至數日前張女士發高燒又嘔吐不止，出現神志不清，家人才緊急將她送院求醫。

醫院發現張女士並非單純的感染，經化驗腦液與影像檢查，證實張小姐罹患了極其兇險的疱皰疹性腦炎。病毒已沿神經通路進入中樞神經系統，造成嚴重腦水腫，醫生急救無效，當晚宣告腦死。

鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉表示，單純疱疹病毒主要分1型與2型，人類一旦感染，病毒就「終身潛伏」在神經節內，無法根除。

他指，多數人復發時僅是嘴角冒出水泡，約一周後會自行痊癒；但少數免疫力低下或體質特殊的患者，病毒可能轉向侵犯角膜甚至大腦。