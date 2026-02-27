兩會2026《星島》直擊︱新聞中心今啟用 春節文創產品夠吸引︱有片

十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。今天（2月27日），設在北京西長安街北側梅地亞中心的兩會新聞中心正式啟用，為參加兩會報道的中外媒體記者提供服務。

今年全國兩會新聞中心設置了多個功能區，其中，新聞發布廳和採訪室等已經佈置完畢，屆時將有經濟、民生、外交主題記者會等一系列採訪活動在這裡舉行。

目前已經有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中，境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。

據央視新聞，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。全國兩會期間，經濟、民生、外交主題記者會及一系列採訪活動將在全國兩會新聞中心舉行。針對國內外關注的熱點話題，新聞中心將邀請國務院有關部門主要負責人出席記者會，回答媒體提問、回應社會關切，解讀國家政策與發展方向。

現場所見，新聞發布廳、新聞中心採訪室已準備就緒。境內記者組、外國記者組、港澳台記者組等已做好服務準備。現場還為中外記者設有茶歇區。

據新華社，全國兩會新聞中心還將通過互聯網等方式為中外記者採訪提供更多服務和便利；會議期間，將向中外記者及時提供會議主要文件的電子版；在代表委員駐地設立新聞中心採訪室，為代表委員接受媒體採訪提供服務。