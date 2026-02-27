中國觀察：一損俱損 　「寧夏王」弟落馬

官方公布，寧夏回族自治區廣播電視局副局長、一級巡視員王正儒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。一名局級官員落馬，本不足道，但此君與原全國政協副主席、寧夏自治區政府主席王正偉不僅姓名、相貌相近，而且都是回族，都是寧夏同心人，都是致力研究伊斯蘭文化的法學博士，難道是兄弟？

王正儒32歲躋身副廳級

王正偉出生於1957年，王正儒出生於1980年，相差23歲。2012年，寧夏大學博士研究生王正儒撰寫的《民間寧夏》出版，時任寧夏主席王正偉作序，王正儒寫道：「長兄為本書所做的序言，是對我殷切的期望和由衷的鼓舞。他謙虛的品格和精神多年來深刻地影響我們家庭裡的每一個成員。」

「寧夏王」兄弟的命運充分折射了官場「一榮俱榮，一損俱損」。2013年，王正偉升任全國政協副主席、國家民族事務委員會主任，成為掌握實權的國家領導人，當時只有56歲，風光無限，但僅僅3年就被免去國家民委主任，投閒置散。

箇中原因，是寧夏被批泛伊斯蘭化、泛阿拉伯化、泛沙特化、泛清真化問題嚴重，王正偉任內強化民族識別，大力推動清真食品管理條例出台，力谷清真礦泉水、清真紙巾等「清真產業」，須負領導責任。儘管王正偉在2018連任全國政協副主席，但2023年年僅65歲就退休。

王正儒也和其兄一樣，醉心維護、推廣清真文化。2009年，他和寧夏新聞網總編輯楊學農主編《清真在我身邊》出版，由王正偉題寫書名，面向全國兩千萬穆斯林群眾免費贈送。該書彙集中國四千條清真機構信息，旨在為出門在外的穆斯林大眾及時、便捷地找到放心的清真餐館。

2010年，王正儒拿到法學博士，30歲出任寧夏大學回族研究院黨支部書記、副院長，32歲以通過公開選拔的方式擔任自治區文化廳副廳長，躋身副廳級，當然是因為有個好兄長。

2015年7月，王正儒調任中共固原市市委常委、宣傳部部長、統戰部部長，但翌年只因公務接待超標準消費2417元人民幣，受到黨內警告處分，恰逢長兄同遭厄運。之後，這位寧夏政治新星逐步邊緣化，直至此番落馬。

紀曉華