Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥

即時中國
更新時間：21:08 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:08 2026-02-26 HKT

全國兩會下周召開前，十四屆全國人大常委會第二十一次會議26日一口氣罷免9名軍方代表的全國人大代表資格，包括海軍原司令員沈金龍、海軍原政委秦生祥、空軍原政委于忠福、陸軍原司令員李橋銘、信息支援部隊原政委李偉5名上將，以及1名中將、3名少將。

會議26日在北京閉幕，通過罷免19人的全國人大代表資格，包括9名解放軍代表。據不完全統計，兩年多的時間裏，已經有約36名軍隊全國人大代表被罷免，包括16名上將。全國人大官網「代表名單」26日更新顯示，解放軍人大代表目前為243名。

相關新聞：3軍工央企巨頭 遭罷免全國人大代表

被罷免代表資格的上將有5人，李偉、李橋銘是中共二十屆中央委員，他們都缺席了去年10月的四中全會。沈金龍、秦生祥、于忠福是退役上將，不是二十屆中央委員，但都是現屆全國人大常委。他們缺席了近幾次全國人大常委會會議。

被罷免的中將是中央軍委國防動員部政委王東海，3名被罷免的少將為中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、陸軍第73集團軍軍長丁來富、火箭軍第64基地司令員楊光。

2023年起，軍方高層持續反腐大地震，中央軍委委員苗華、軍委副主席何衛東等先後落馬。今年1月24日，另一名軍委副主席張又俠及軍委委員劉振立也官宣被查。苗華、何衛東等的人大代表資格去年已被罷免，張又俠、劉振立則暫未被罷免。目前軍委領導層已由7人減為5人，現役上將只剩下4人。

26日被罷免代表資格的還有內蒙古原書記孫紹騁、江蘇省原台辦主任練月琴、江西南昌市政協原主席肖玉文、重慶市委宣傳部原常務副部長曹清堯、重慶市政協原秘書長藍慶華、四川成都市原市長王鳳朝、成都市人大常委會原主任包惠、綿陽市市長李雲、雲南省麗江市原市長李剛、新疆維吾爾自治區原常務副主席陳偉俊。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
3小時前
上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬
上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬
樓市動向
6小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
3小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
9小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
10小時前