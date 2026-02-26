5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥

全國兩會下周召開前，十四屆全國人大常委會第二十一次會議26日一口氣罷免9名軍方代表的全國人大代表資格，包括海軍原司令員沈金龍、海軍原政委秦生祥、空軍原政委于忠福、陸軍原司令員李橋銘、信息支援部隊原政委李偉5名上將，以及1名中將、3名少將。

會議26日在北京閉幕，通過罷免19人的全國人大代表資格，包括9名解放軍代表。據不完全統計，兩年多的時間裏，已經有約36名軍隊全國人大代表被罷免，包括16名上將。全國人大官網「代表名單」26日更新顯示，解放軍人大代表目前為243名。

被罷免代表資格的上將有5人，李偉、李橋銘是中共二十屆中央委員，他們都缺席了去年10月的四中全會。沈金龍、秦生祥、于忠福是退役上將，不是二十屆中央委員，但都是現屆全國人大常委。他們缺席了近幾次全國人大常委會會議。

被罷免的中將是中央軍委國防動員部政委王東海，3名被罷免的少將為中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、陸軍第73集團軍軍長丁來富、火箭軍第64基地司令員楊光。

2023年起，軍方高層持續反腐大地震，中央軍委委員苗華、軍委副主席何衛東等先後落馬。今年1月24日，另一名軍委副主席張又俠及軍委委員劉振立也官宣被查。苗華、何衛東等的人大代表資格去年已被罷免，張又俠、劉振立則暫未被罷免。目前軍委領導層已由7人減為5人，現役上將只剩下4人。

26日被罷免代表資格的還有內蒙古原書記孫紹騁、江蘇省原台辦主任練月琴、江西南昌市政協原主席肖玉文、重慶市委宣傳部原常務副部長曹清堯、重慶市政協原秘書長藍慶華、四川成都市原市長王鳳朝、成都市人大常委會原主任包惠、綿陽市市長李雲、雲南省麗江市原市長李剛、新疆維吾爾自治區原常務副主席陳偉俊。