兒童小陰莖新藥獲批臨床 長春高新股價兩日漲超12%

昔日被譽為「藥茅」的長春高新（000661.SZ），近日股價觸底反彈，於本月25日收穫2026年首個漲停，翌日更重上100元大關。股價異動背後，源於市場憧憬其子公司金賽藥業一款治療「兒童小陰莖」的新藥獲批進入臨床試驗，有望填補全球市場空白。然而，這款新藥能否成為其轉型突圍的「救命稻草」，備受市場關注。

「男童救星」定「股價救星」？

據內媒21世紀經濟報道，引爆市場熱情的是金賽藥業的「GenSci141軟膏」，該藥品上周日（25日）獲國家藥監局批准，就改善兒童小陰莖適應症展開臨床試驗。小陰莖在臨床上並非罕見，不僅影響兒童心理，導致焦慮，且目前全球範圍內並無專門獲批的治療藥物，臨床需求極為迫切。

有醫藥分析師指出，GenSci141作為一款改良型新藥，其主要成分「雙氫睪酮」對雄激素受體的親和力較傳統治療方案更高，能更有效促進陰莖增長，且因其不能被芳香化，可避免引致骨骼提早成熟或男性乳房發育等副作用。若該藥最終能成功上市，有望成為全球首款專治此症的藥物，其市場潛力巨大。

長春高新兒童小陰莖新藥獲批臨床，股價兩日漲超12%。

不過，分析師同時提醒，新藥研發周期長、不確定性高，從臨床獲批到最終上市仍有多重關卡，存在一定風險。

新藥的曙光，正正映照出長春高新眼下的業績困境。公司曾憑藉「生長激素」產品叱咤市場，股價在2020年一度創下逾680元歷史高位。然而，在集採政策與市場競爭加劇的雙重壓力下，公司業績出現拐點。2024年，其歸母淨利潤按年大跌43%。公司更預計2025年淨利潤將較2024年同期暴跌超過九成，情況嚴峻。

面對主營業務的巨大壓力，長春高新迫切需要尋找新的增長點，創新轉型已是唯一出路。

為扭轉頹勢，金賽藥業正試圖打造「三頭馬車」驅動增長。其一，是鞏固其在全球首創的「長效生長激素」市場的領導地位，應對日益激烈的競爭；其二，是積極進行海外業務拓展（BD），去年底將一款單克隆抗體藥物以高達14.85億美元（約116億港元）的總交易金額，授權予美國生物醫藥公司作海外開發。

而「GenSci141軟膏」等一系列創新藥的研發，則是其轉型戰略的第三根、亦是最具想像空間的支柱。隨著未來更多創新品種的研發推進並逐步落地，能否為這間陷入困境的昔日明星藥企打開新的增長空間，市場將拭目以待。