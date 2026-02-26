緬北四大家族︱最高法院：去年審結2.7萬宗電騙案 徹底摧毀明家、白家

最高人民法院26日在記者會上介紹打擊電騙犯罪情況，當中指緬北四大家族中的明家及白家，共有39人被判無期徒刑以上，當中16人已被執行死刑，徹底剷除該兩個犯罪家族。

4.1萬緬北遣返人員獲刑

最高人民法院指，針對電信詐騙案件，堅持從定罪、量刑、財產處置等方面落實從嚴懲處要求，堅決打擊電信網路詐騙犯罪，遏制犯罪高發多發態勢。

緬北電騙頭目明國平、明珍珍等11人已在溫州被執行死刑。

對於跨境電詐犯罪集團的首要分子和骨幹成員，以及所涉故意殺人、故意傷害、綁架等暴力犯罪，堅決從嚴打擊。

截至2025年底，全國法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬餘件，判處緬北電詐回流人員4.1萬餘人。

特別是境內外廣泛關注的緬北「四大家族」犯罪集團案，明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，其中16人被判處死刑立即執行，兩大跨境武裝犯罪集團被徹底摧毀。

法院又積極追贓挽損，在審判全流程督促犯罪分子主動退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經濟損失。

此外，剝奪犯罪分子通過犯罪獲得的非法經濟利益，最大限度削弱其再犯罪的經濟基礎。