Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬北四大家族︱最高法院：去年審結2.7萬宗電騙案 徹底摧毀明家、白家

即時中國
更新時間：12:32 2026-02-26 HKT
發佈時間：12:32 2026-02-26 HKT

最高人民法院26日在記者會上介紹打擊電騙犯罪情況，當中指緬北四大家族中的明家及白家，共有39人被判無期徒刑以上，當中16人已被執行死刑，徹底剷除該兩個犯罪家族。

 4.1萬緬北遣返人員獲刑

最高人民法院指，針對電信詐騙案件，堅持從定罪、量刑、財產處置等方面落實從嚴懲處要求，堅決打擊電信網路詐騙犯罪，遏制犯罪高發多發態勢。

緬北電騙頭目明國平、明珍珍等11人已在溫州被執行死刑。
緬北電騙頭目明國平、明珍珍等11人已在溫州被執行死刑。

對於跨境電詐犯罪集團的首要分子和骨幹成員，以及所涉故意殺人、故意傷害、綁架等暴力犯罪，堅決從嚴打擊。

截至2025年底，全國法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬餘件，判處緬北電詐回流人員4.1萬餘人。

特別是境內外廣泛關注的緬北「四大家族」犯罪集團案，明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，其中16人被判處死刑立即執行，兩大跨境武裝犯罪集團被徹底摧毀。

法院又積極追贓挽損，在審判全流程督促犯罪分子主動退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經濟損失。

此外，剝奪犯罪分子通過犯罪獲得的非法經濟利益，最大限度削弱其再犯罪的經濟基礎。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
17小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
21小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
19小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
15小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
3小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
18小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
23小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
15小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
5小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
14小時前