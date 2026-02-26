Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《星島》直擊︱港澳辦新大樓佈置曝光 處處融入「港澳元素」︱有片

即時中國
更新時間：08:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-26 HKT

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址——北京市西城區前門西大街109號（北京市教委原址）辦公，並且首次掛牌。這是港澳辦第一次擁有獨立院落，位於首都核心區域，折射港澳辦擴權升格之後的新氣象。港澳辦昨午邀請港澳駐京媒體前往交流，記者探訪發現，新址大樓共8層，外觀形若一本翻開的厚重書籍，整座大樓處處融入「港澳元素」。

相關新聞：中央港澳辦新辦公大樓啟用 夏寶龍參加

主樓大門兩側，「中共中央港澳工作辦公室」與「國務院港澳事務辦公室」兩塊牌子並列懸掛，大門正前方高懸國徽。院落大門及大樓遮雨棚的玻璃裝飾上，均雕刻有紫荊花（代表香港）和蓮花（代表澳門）圖案，細節之處為到訪的港澳人士營造出賓至如歸的氛圍。

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址，大樓內專門設置「紫荊廳」。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址，大樓內專門設置「紫荊廳」。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址，大樓內專門設置「蓮花廳」。駐京記者楊浚源攝
去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址，大樓內專門設置「蓮花廳」。駐京記者楊浚源攝

功能佈局滿足會見客人 

大樓內專門設置「紫荊廳」和「蓮花廳」兩個專屬會客廳，功能佈局有效滿足會見港澳客人、接待來訪團組的工作需要。中央港澳辦主任夏寶龍今年1月會見香港特區政府新聞主任國情研修班一行，就是在「紫荊廳」，會見澳門幾位司長則是在「蓮花廳」。新址大樓改善了港澳辦的辦公環境，解決了多年來辦公及功能設施局促的問題。

回溯歷史，港澳辦成立於1978年，成立初期在華僑大廈租房辦公，隨後先後搬遷至北新橋王大人衚衕小院、永定路，之後又遷至甘家口百萬莊南街，與中國新聞社相鄰辦公。香港回歸前後，港澳辦遷至月壇南街77號，但僅佔用該大樓一半空間，另一半歸國家統計局使用，辦公空間緊張，接待港澳來訪團組時甚至需要借用釣魚台國賓館。

改善辧公環境

2023年3月，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，明確組建中央港澳工作辦公室，保留國務院港澳辦牌子。新組建的中央港澳辦初期仍在月壇南街77號辦公，直至去年底喬遷新址。
駐京記者楊浚源

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
19小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
17小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
12小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
19小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
11小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
16小時前
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
05:16
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
申訴熱話
14小時前
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
影視圈
15小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT