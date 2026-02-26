《星島》直擊︱港澳辦新大樓佈置曝光 處處融入「港澳元素」︱有片

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址——北京市西城區前門西大街109號（北京市教委原址）辦公，並且首次掛牌。這是港澳辦第一次擁有獨立院落，位於首都核心區域，折射港澳辦擴權升格之後的新氣象。港澳辦昨午邀請港澳駐京媒體前往交流，記者探訪發現，新址大樓共8層，外觀形若一本翻開的厚重書籍，整座大樓處處融入「港澳元素」。

主樓大門兩側，「中共中央港澳工作辦公室」與「國務院港澳事務辦公室」兩塊牌子並列懸掛，大門正前方高懸國徽。院落大門及大樓遮雨棚的玻璃裝飾上，均雕刻有紫荊花（代表香港）和蓮花（代表澳門）圖案，細節之處為到訪的港澳人士營造出賓至如歸的氛圍。

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址，大樓內專門設置「紫荊廳」。駐京記者楊浚源攝

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址。駐京記者楊浚源攝

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址。駐京記者楊浚源攝

去年12月29日，中共中央港澳工作辦公室喬遷至新址，大樓內專門設置「蓮花廳」。駐京記者楊浚源攝

功能佈局滿足會見客人

大樓內專門設置「紫荊廳」和「蓮花廳」兩個專屬會客廳，功能佈局有效滿足會見港澳客人、接待來訪團組的工作需要。中央港澳辦主任夏寶龍今年1月會見香港特區政府新聞主任國情研修班一行，就是在「紫荊廳」，會見澳門幾位司長則是在「蓮花廳」。新址大樓改善了港澳辦的辦公環境，解決了多年來辦公及功能設施局促的問題。

回溯歷史，港澳辦成立於1978年，成立初期在華僑大廈租房辦公，隨後先後搬遷至北新橋王大人衚衕小院、永定路，之後又遷至甘家口百萬莊南街，與中國新聞社相鄰辦公。香港回歸前後，港澳辦遷至月壇南街77號，但僅佔用該大樓一半空間，另一半歸國家統計局使用，辦公空間緊張，接待港澳來訪團組時甚至需要借用釣魚台國賓館。

改善辧公環境

2023年3月，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，明確組建中央港澳工作辦公室，保留國務院港澳辦牌子。新組建的中央港澳辦初期仍在月壇南街77號辦公，直至去年底喬遷新址。

駐京記者楊浚源